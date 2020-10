Nog geen locatie voor nieuwe veiligheidskazerne voor brandweer en politie Rutger Lievens

01 oktober 2020

13u58 22 Aalst Er is nog geen locatie gekozen voor de nieuwe veiligheidskazerne voor brandweer en politie in Aalst. Voor burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) was de realisatie van de veiligheidskazerne prioriteit nummer 1 bij de lokale verkiezingen, maar het zal nog niet voor morgen zijn. Naast het vinden van een goede locatie, moet Aalst ook nog de andere gemeenten van hulpverleningszone Zuid-Oost zien te overtuigen.

Het was een van de stokpaardjes van de burgemeester bij de gemeenteraadsverkiezingen: een veiligheidskazerne voor brandweer én politie. Bij de besprekingen van de meerjarenplanning in 2019 was het al duidelijk dat een veiligheidskazerne niet op heel korte termijn gebouwd zal worden. In de meerjarenplanning tot 2024 staan vooral voorbereidende studies, geen geld om te bouwen. Er zijn twee grote obstakels die tegen het einde van deze legislatuur moeten worden weggewerkt: de locatie vinden en de partners in de hulpverleningszone Zuid-Oost overtuigen.

200.000 euro per jaar

Oppositiepartij Groen stelde op de gemeenteraad vragen over de veiligheidskazerne. “We vragen ons af of de locatie al bekend is? Verder stelt Groen zich vragen bij de huur van containers aan het Politiehuis. Dit kost 200.000 per jaar en dat voor vijf jaar. Dat geld zou beter geïnvesteerd worden in de uitbreiding van het bestaande gebouw aan de Keizershalparking. Een gebouw dat nog zeer recent is. Want door te kiezen voor de containers stel je de uitbreiding van een kwalitatief gebouw voor de politie uit”, zegt Lander Wantens (Groen).

Er is een locatiestudie in voorbereiding, maar daar is nog geen bestuurlijk document van. Je kan pas een locatiestudie publiekelijk maken als je weet dat gronden of panden verworven kunnen worden Burgemeester Christoph D’Haese

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zegt dat de zoektocht naar een locatie nog niet is afgerond. “Er is een locatiestudie in voorbereiding, maar daar is nog geen bestuurlijk document van. Je kan pas een locatiestudie publiekelijk maken als je weet dat gronden of panden verworven kunnen worden. Vanaf die zekerheid er is, zullen we de locatiestudie publiek maken. Het is een absolute noodzaak om vooruit te gaan in dit dossier. Aan het politiehuis zitten we met de problematiek van containers, die gehuurd zijn voor 5 jaar”, zegt de burgemeester.

FC De Kampioenen

“Het doel is een geïntegreerde veiligheidskazerne te realiseren. Alle hulpverlenende diensten willen we centraliseren op één plaats”, legt de burgemeester uit. “De politie en brandweer op één locatie dus. Voor de politie is het geen probleem, daar beslist deze gemeenteraad over. Voor de brandweer ligt het probleem anders en elders. In de brandweerzone Zuid-Oost beslissen we samen met tien partners. Als we dus een brandweerkazerne willen in Aalst, dan moeten we daarvoor de goedkeuring hebben van de andere steden en gemeenten. Er is daar weinig vooruitgang in. Ik heb ooit eens de kazernes bezocht van de verschillende deelgenoten van die zone en dat is toch ontluisterend. Als u ooit een decor zoekt van FC De Kampioenen, kan u dat vinden in de kazernes van de zone Zuid-Oost. Het zijn afgeleefde infrastructuren. We hebben ook voor de brandweerkazerne in Aalst niet zo’n goede inspectieverslagen gekregen dus moeten we daar werk van maken.”

“In Aalst is er wil om er iets aan te doen bij de korpschef van de politie en de kolonel van de brandweerzone om die veiligheidskazerne te bouwen. We zijn nu voor 48 procent aandeelhouder van de hulpverleningszone. Ik denk dat we zeker een nieuwe kazerne moeten bouwen in Aalst.”