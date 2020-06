Nog enkele plaatsjes vrij voor zomerkamp KSA Sint-Amandus Erembodegem Frank Eeckhout

14 juni 2020

11u36 0 Aalst KSA Sint-Amandus Erembodegem heeft nog enkele plaatsjes vrij voor het zomerkamp van 18 tot 28 juli. “Alle jongens vanaf 6 jaar zijn welkom bij ons", laat Cedric Bourda weten.

Iedereen, maar in het bijzonder de kinderen, hebben de voorbije weken lang moeten binnen blijven, zonder veel sociaal contact. “Daarom vinden wij het als jeugdbeweging belangrijk ons steentje bij te dragen. Na de inschrijvingen van onze eigen leden hebben we nog enkele plaatsjes over in onze contactbubbel van 50 personen. Daarom hebben we besloten deze open te stellen aan het brede publiek. Op deze manier willen we elk kind de kans aanbieden om in deze speciale tijden toch een leuke en veilige vakantie te beleven“, zegt Cedric Bourda.

Ben jij iemand die graag kampen bouwt in het bos? Iemand die graag op tocht trekt en houdt van avontuur? Iemand die eens een echt gigantisch kampvuur moet meemaken? Iemand die een stoere KSA’er wil zijn? Ga dan mee op KSA-kamp. “Alle jongens vanaf 6 jaar zijn welkom bij ons. Op kamp gaan we ‘back to basics’. We slapen in tenten, koken op houtvuur en wassen ons in de beek. De leidingsploeg voorziet de tofste activiteiten, aangepast aan de leeftijdsgroep en met oog op ieders talenten. Van avontuurlijke tochten, spelletjes in bos, beek en weide tot leren sjorren en vuur maken. Meer informatie over het kamp en de inschrijvingen kan je terugvinden op onze website www.ksa-sint-amandus.be. De inschrijvingen sluiten op het einde van de maand", geeft Bourda nog mee.