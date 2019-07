Nog altijd geen namen bekend voor na-Tourcriterium in Aalst: “Wout Van Aert is gevallen en Peter Sagan op vakantie, dus mikken we op gele trui” Rutger Lievens

22 juli 2019

14u43 10 Aalst Een week voor het na-Tourcriterium in Aalst, kondigen de organisatoren traditiegetrouw enkele ronkende namen aan tijdens een persconferentie in Mie Katoen in Affligem. Dat is dit jaar anders: geen persconferentie en voorlopig ook geen namen. Wout Van Aert moest de ster van het criterium worden, maar viel geblesseerd uit. De organisatoren mikken op de gele trui, maar wie wordt het?

Als je de erelijst van de laatste jaren van het na-Tourcriterium van Aalst bekijkt, dan mag je gerust concluderen dat het Koninklijk Wielersportcomité Aalst er altijd wel is in geslaagd de toprenners uit de Tour de France naar Aalst te halen: Peter Sagan won de laatste jaren drie keer in zijn groene trui, gele trui Chris Froome slaagde er twee keer in om de sprint op de Grote Markt te winnen. Meestal lag de naam van de toprenner (en negen kansen op tien won die dan ook het criterium) al een week op voorhand vast.

Wout Van Aert wou tekenen

Dit jaar is het zowel in de Ronde als bij de organisatoren van het na-Tourcriterium spannender dan anders: een week voor het na-Tourcriterium is er geen persconferentie wegens nog geen nieuws. “Er valt niet veel te vertellen”, zegt Johny Van den Borre, ondervoorzitter en verantwoordelijke voor het aantrekken van de renners. Wout Van Aert had de ster en publiekstrekker moeten worden, maar die is geblesseerd uitgevallen. “Wout Van Aert zou getekend hebben, maar nu die is weggevallen zitten we in een andere situatie.”

Toch nog voor Peter Sagan gaan dan? Voorzitter van het criterium Renno Roelandt liet al aan de regionale televisiezender weten dat die geen zin meer had in Aalst door ‘te handtastelijke vrouwen’. De voorzitter begon achteraf wel te zweten wanneer journalisten die woorden wilden checken bij het management van Sagan. Veel waarschijnlijker is het dat de organisatoren Sagan een beetje beu zijn omdat het nieuwe er wat af is. Als je dan al je geld moet inzetten op de rising star Wout Van Aert of Peter Sagan die iedereen in Aalst al eens heeft zien winnen, dan is de rekening snel gemaakt. “De waarheid is dat Peter Sagan geen optie is, want hij gaat na de Tour terug naar huis. Hij rijdt geen criteriums”, zegt Van den Borre.

Wie dan wel?

Dus geen Peter Sagan en geen Wout Van Aert, maar wie dan wel? “Zoveel mogelijk Belgen in de Tour. Ritwinnaar Thomas De Gendt en Oliver Naesen zijn erbij. Ook de namen van Belgisch kampioen Tim Merlier en Remco Evenepoel lagen al vast, al rijden zij niet mee in de Tour”, zegt Johny Van den Borre.

Het Koninklijk Wielersportcomité Aalst gaat nu volledig voor de gele trui, alleen is het nog altijd niet duidelijk wie het wordt. “Er zijn een stuk of drie kandidaten. Met de mensen waarvan we denken dat ze kans maken, zijn we aan het onderhandelen”, zegt Van den Borre. De top drie bestaat voorlopig uit Julian Alaphilippe, Geraint Thomas en Steven Kruijswijk. “Al komt Pinot nu ook nog opzetten”, zegt de organisator.

Het 84ste na-Tourcriterium van Aalst vindt daags na de laatste rit van de Tour de France plaats.

Programma

15-15.30 uur: Harva Cardio Tour

16.30 uur: Voorstelling Gentlemens Classic en BV’s parade

17 uur: Start ontvangst in VIP tent

17 uur: Gentlemen Classic en BV’s (18 ronden, 30 km)

18 uur: Voorstelling Profs

19 - 19.30 uur: Wedstrijd voor Profwielrenners heren (65 ronden, 107,25 km)

22 uur: Huldigingceremonie