Noella maakt haar droom waar: “Een eigen kinderopvang voor 18 kindjes” Rutger Lievens

05 oktober 2020

18u25 0 Aalst De 39-jarige Noella Ngoyi Ngombo is in Erembodegem een kinderopvang gestart. Ze is fier dat haar droom werkelijkheid is geworden.

De kinderopvang in de Ronsevaalstraat is al open van in het najaar 2019, maar moest net zoals alle kinderdagverblijven lange tijd dicht door de coronacrisis. Zo lijkt het alsof het voor kinderdagverblijf Kikiloe allemaal nog moet beginnen. “Toen mijn kinderen klein waren, was het mij al opgevallen dat er weinig kinderdagverblijven zijn in Erembodegem. Ik moest met de kinderen altijd naar Aalst om ze in de kinderopvang te doen, terwijl ik in Erembodegem woonde. Vroeger pendelde ik als bediende naar Brussel, maar vorig jaar heb ik beslist mijn droom waar te maken: een eigen kinderdagverblijf in Erembodegem”, zegt Noella. Er zijn 18 plaatsen voor 0- tot 3-jarigen in Kikiloe. “Mijn leven is volledig veranderd. Vroeger had ik wel eens stress op mijn werk. Nu helemaal niet meer, zelfs al zijn de kindjes druk of wenen ze. Het is een passie zeker?”