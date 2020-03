Noble Elite Drinks zet facturen 2.000 horeca-klanten ‘on hold’ tot einde corona-crisis: “Ze krijgen uitstel van betaling. Samen staan we sterk.” Rutger Lievens

17 maart 2020

19u42 152 Aalst Patrick en Bart Brys van Noble Elite Drinks zetten alle openstaande facturen van 2.000 horecaklanten ‘on hold’. De horeca-uitbaters, die hun zaak moesten sluiten omwille van het coronavirus - hoeven de facturen voorlopig niet te betalen tot de crisis voorbij is.

Noble Elite Drinks is een bedrijf uit Wetteren. Enkele Aalsterse horeca-zaken kregen van hen vandaag het nieuws dat ze voorlopig hun facturen niet hoeven te betalen. De zaakvoerders Brys hebben nu beslist om de facturen van al hun klanten ‘on hold’ te zetten.

“Uit solidariteit met onze 2.000 horeca-klanten in heel België hebben we besloten om alle openstaande facturen ‘on hold’ te plaatsen tot aan de start van de wederopbouw”, zeggen Patrick en Bart Brys.

Noble Elite Drinks levert gins, whisky, rum, vodka en tonics aan de horeca van Vlaanderen en Wallonië. “Ons bedrijf groeit jaar na jaar, maar wordt nu zelf hard getroffen door deze corona virus. Toch willen we onze klanten een hart onder de riem steken, door de openstaande facturen eventjes on hold te plaatsen”, zeggen ze. “Samen staan we sterk.”