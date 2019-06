NMBS zoekt 6 treinbegeleiders voor depot in Aalst Rutger Lievens

23 juni 2019

14u37 2 Aalst NMBS is op zoek naar zes nieuwe treinbegeleiders voor het depot in Aalst. Kandidaten kwamen kennismaken met de job van treinbegeleider op de Job Day.

De NMBS zoekt treinpersoneel in onze regio. “Voor het depot in Aalst zijn NMBS en HR Rail op zoek naar zes nieuwe treinbegeleiders, in Geraardsbergen, Dendermonde en Oudenaarde gaat het respectievelijk om negen, vijf en vier nieuwe collega-treinbegeleiders. Ideaal dus voor wie graag in z’n eigen regio aan de slag gaat”, zegt Barbara Kielbaey van HR Rail. “Daarnaast zijn er in Oost-Vlaanderen ook vacatures voor treinbestuurders en technici.”

Onder meer Jordi De Wilde (22) was aan het station van Aalst. “Ik wil graag treinbegeleider worden omwille van het contact met de mensen. Mijn opa was het van zijn 18 tot zijn 65 jaar en hij is zeker mijn groot voorbeeld”, zegt Jordi.