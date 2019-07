Niko maakt drie keer per week zijn straat proper Rutger Lievens

05 juli 2019

12u11 9 Aalst Dat er nog goeie mensen zijn, bewijst Niko Hanon uit de Drie Sleutelsstraat in Aalst. Twee tot drie keer per week gaat hij de straat op gewapend met vuilniszakken om er zwerfvuil op te rapen.

Niko Hanon woont in de Drie Sleutelsstraat. Af en toe kan je hem ‘s avonds tegenkomen met een blauwe en een gele vuilniszak in de ene hand en een vuilnisgrijpertje in de andere. “Het gebeurt heel spontaan, vaak twee tot drie keer in de week. Als ik vind dat het te vuil ligt in de straat, dan begin ik eraan. Je vindt vooral veel peuken op de grond. Wat ook regelmatig gebeurt: mensen die hun blikje in het passeren achterlaten op een vensterbank. Als ik het zie, dan spreek ik de persoon erover aan”, zegt Niko, die zo op zijn manier meewerkt aan een properder Aalst.