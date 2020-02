Night of the PJ’s: pyjamafuif voor vrouwen tussen 18 en 30 in Cinema Rutger Lievens

16 februari 2020

15u48 0 Aalst Op zaterdag 29 februari vindt in Cinema in Aalst het ultieme pyjamafeestje plaats. Met een Instagramwall, een ballenbad, drankspelletjes, een snoep- en popcornbar wordt het een avond waar je helemaal uit de bol kan gaan. Alleen voor vrouwen en 18+.

“Denk je vaak eens terug aan je kindertijd? Zonder zorgen en zonder grenzen samenkomen met je vriendinnen, je amuseren en vooral helemaal uit de bol gaan?”, aldus Ella Pelgrims, een van de organisatoren. De organisatie is in handen van vier laatstejaarsstudenten. ‘Night of the PJ’s’ is hun eindwerk. “Een avond vol animatie, een echte throwback. Night of the PJ’s is een pyjamafuif voor vrouwen tussen 18 en 30 jaar met als doel leuke herinneringen aan slaapfeestjes van vroeger te herbeleven. Dat doen we onder meer met muziek uit de 00's en 10's, popcorn en snoep, én een ballenbad.”

De opbrengst gaat naar een goed doel. “Omdat we dit project volledig zelf financieren, willen we natuurlijk zo veel mogelijk inkomsten genereren. Alle extra winst geven we dan ook graag aan Think Pink, een initiatief dat mooi past binnen het thema van onze fuif”, zegt Ella.

Dresscode: pyama. Een ticket kost 8 euro. Meer info vind je hier.