Nieuwjaarsbaby Fatou is eerste kindje van Yves en Ndieme Claudia Van den Houte

01 januari 2020

16u30 10 Aalst Yves Van Swalem en Ndieme Coumba zijn de trotse ouders geworden van nieuwjaarsbaby Fatou.

Het meisje kwam om 0.44 uur ter wereld op 1 januari 2020. Ze is daarmee de eerste baby die in het nieuwe jaar werd geboren in het ASZ in Aalst. Het is het eerste kindje voor het koppel uit Lede, dat al bijna vijf jaar getrouwd is. “Het is een wonder”, zegt papa Yves. “Ik was aan het werk toen ik werd gebeld. Ik verhuur limousines. Ndieme’s zus is speciaal voor 20 dagen van Senegal naar België gekomen om de geboorte mee te maken. Die was uitgerekend voor 31 december.” Het kindje kwam met een keizersnede ter wereld. De mama en het kindje stellen het goed. Het meisje weegt 2,750 kg en is 46 cm groot. “Het is allemaal snel gegaan”, aldus papa Yves. “We zijn heel blij.”