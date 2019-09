Nieuwe thuis voor Alkuone en KSA Sint-Jozef aan Churchillsteenweg Rutger Lievens

15 september 2019

16u31 4 Aalst KSA Sint-Jozef en de Koninklijke Kunstgroep Alkuone willen in het najaar van 2020 genoeg centen hebben om met de bouw van eigen lokalen te kunnen starten. Die nieuwe thuis voor de twee bekende jeugdverenigingen zal naar schatting een half miljoen euro kosten. Alkuone-stichter Oscar Van Malder (92) ziet zijn levenswerk verdergezet op het groene terrein van de Churchillsteenweg. “Hét bewijs dat de jongeren echt geloven in een toekomst voor Alkuone”, zegt hij.

KSA Sint-Jozef, zonder eigen lokalen sinds het Sint-Jozefscollege die afbrak om in de Klapstraat een wetenschapscampus te bouwen, had begin dit jaar aangekondigd op termijn te willen bouwen aan de Churchillsteenweg. De weide waar de nieuwe lokalen zullen verrijzen is omgeven door bomen en groen. Een klein paradijsje. Nu werd bekendgemaakt dat KSA Sint-Jozef ‘project Churchill’ niet alleen zal realiseren. De Koninklijke kunstgroep Alkuone stapt ook in het bouwproject.

“Door de bouw van de nieuwe wetenschapscampus van het Sint-Jozefscollege in de Klapstraat, kregen we nieuwe huisvesting toegewezen in de Pontstraat en maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden die de collegespeelplaatsen en –lokalen ons bieden. Maar de gedwongen verhuis was meteen ook een startpunt in de zoektocht naar een oplossing op lange termijn”, zegt vertelt Joyce Van De Winkel van de vzw Vrienden van KSA Sint-Jozef Aalst.

Elkaar gevonden

“Met de financiële steun van het Sint-Jozefscollege , waar we graag mee verbonden blijven, en met andere partners, waagden wij ons aan een ontwerp. Vervolgens hebben wij alles juridisch en bouwkundig uitgezocht, dienden wij een bouwaanvraag in en in het najaar van 2018 werd onze bouwaanvraag definitief goedgekeurd door de stad Aalst”, gaat Van De Winkel verder. “Na onze communicatie hierover in de lokale pers, vernamen wij dat ook de bevriende kunstvereniging Alkuone, die momenteel een clublokaal heeft aan de Gheeraerdtsstraat in Aalst, zoekt naar een duurzame oplossing voor hun lokalen. De huidige lokalen van Alkuone, die eigendom zijn van de stad Aalst, voldoen niet langer aan de noden van de vereniging. En zo kwamen wij tot de piste van een gezamenlijke bouw.”

Najaar 2020

De start van de bouw is gepland voor het najaar van 2020. Al moeten de verenigingen samen wel nog een half miljoen euro zien te verzamelen. “Door samen te bouwen worden de kosten gedrukt en is er meer mogelijk voor beide verenigingen. Daarenboven komt de KSA samen op vrijdag en zondag en zullen de trainingen van Alkuone doorgaan op woensdag en zaterdag. Niemand zal er dus elkaar voor de voeten lopen. Met Alkuone plannen wij de nieuwe lokalen vooral te gebruiken als repetitieruimte voor de dansgroepen en als stockageruimte voor kostuums en attributen. De vlaggenzwaaiers blijven repeteren in de sportzaal van het Sint-Jozefscollege”, vertelt Julie De Schrijver van de Kunstgroep Alkuone.

Oscar Van Malder, ereburger van Aalst en bezieler van Alkuone, had eerst twijfels, maar heeft vertrouwen in een goede afloop. “Ik moet bekennen dat ik wel wat vragen had toen men mijn mening vroeg. Twee gezinnen met een verschillende doelstelling onder één dak, zou dat werken? Die vraagtekens zijn ondertussen weg. Na 62 jaar verhuizen we naar een eigen stek. Van een oud pand uit de tijd van Daens naar een moderne infrastructuur. Vooral het geloof van het bestuur in dit project heeft me overtuigd. Ze engageren zich volledig en dat is voor mij het bewijs dat ze zich willen inzetten voor Alkuone, nu en in de toekomst.”

Bezorgde buren

Bij de voorstelling van het bouwproject waren er ook enkele bezorgde buren op het terrein. Zij spraken burgemeester D’Haese (N-VA) aan over het verkeer. “Er is heel veel sluipverkeer hier en de wagens rijden snel. Wat als die kinderen het terrein afrijden? Zal dat veilig verlopen? Wij hopen dat hier een bordje aan de straat komt: verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer”, aldus een buur tegen de burgemeester, die beloofde het te bekijken. Andere buren waren dan weer bang voor nachtlawaai en willen met de verenigingen in overleg.