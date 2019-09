Nieuwe stationstunnel volledig klaar, maar lintje wordt pas doorgeknipt op 7 oktober Rutger Lievens

17 september 2019

12u38 10 Aalst Vanaf 7 oktober kan je met de lift naar de perrons van het station van Aalst. Om 10 uur gaat die nieuwe tunnel open. Dan wordt het lintje doorgeknipt. De tunnel is nochtans volledig klaar om in gebruik te nemen.

Voor de zomer was bij de NMBS te horen dat de tunnel na het bouwverlof zou worden afgewerkt en opengaan. Wie de werken volgde, zag dat er inderdaad nog werd doorgewerkt na het bouwverlof. Ondertussen is er weinig beweging te zien in de tunnels. Buiten wat poetswerk lijkt alles in gereedheid te staan voor reizigers om de liften naar de perrons te nemen. Op dit moment moet je met je zware koffer of kinderwagen nog de trappen op.

De werken van NMBS, De Lijn en Infrabel zijn ondertussen al drie jaar aan de gang. Een bestaande diensttunnel onder de sporen werd verbreed tot tien meter. Langs de ene kant van de nieuwe onderdoorgang komen trappen en vier glazen liften. Aan de andere kant van de tunnel is er een fietspad.

Het lijkt erop dat er gewacht wordt op een juist moment om het lintje te knippen. Als wij bij het stadsbestuur vragen waarom de opening pas is voorzien voor 7 oktober, komt er niet echt een antwoord. “Persconferentie op maandag 7 oktober om 10 uur”, is te horen.