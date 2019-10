Nieuwe stationstunnel één dag open: lift naar spoor 1 en 2 is defect Rutger Lievens

08 oktober 2019

11u12 7 Aalst Een van de vier nieuwe liften naar de perrons van het station van Aalst is een dag na de opening al defect.

Maandagochtend kwam burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) nog het lintje doorknippen van de nieuwe onderdoorgang die 7 miljoen euro heeft gekost. Iedereen is blij dat rolstoelgebruikers, kinderwagens en zware koffers met de lift naar de perrons kunnen. Dinsdagochtend was een van de liften echter al defect. Wie naar spoor 1 of 2 moet, moet dus met de trap. Hopelijk is het probleem snel opgelost.