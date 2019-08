Nieuwe Standaard Boekhandel tegen 2020, maar er is tegenkanting: “Opnieuw een stukje geschiedenis dat verdwijnt” Rutger Lievens

01 augustus 2019

16u42 8 Aalst De Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon (VVAK) is niet blij met de geplande afbraak van het bekende pand in de Nieuwstraat waar tegenwoordig de De Standaard Boekhandel in gevestigd is. Tegen 2020 maakt het gebouw plaats voor iets nieuws en komt er een filiaal van De Standaard Boekhandel op de gelijkvloerse en eerste verdieping. “Alleen jammer dat weer een stuk geschiedenis verdwijnt”, klaagt de VVAK.

“De Standaard Boekhandel in de Nieuwstraat dreigt te worden afgebroken en vervangen door een nieuw pand. Een spijtige zaak, want zo verdwijnt opnieuw een stukje Aalsterse geschiedenis. In dit pand woonde in het begin van de 20ste eeuw hespenhandelaar Cyriel Flovel. De toenmalige eigendom was zo groot, dat hij achteraan leidde naar een uitgang op het Keizersplein. Integenstelling tot de woning is deze uitgang/poort met het opschrift ‘hespenhandel’ gelukkig wel beschermd”, zegt de Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon.

Het is een pand met een rijke geschiedenis. “In 1910 diende Flovel een bouwaanvraag in voor het bouwen van een inrijpoort op het Keizersplein. Bovenaan deze poort, dat officieel het nummer 16 draagt, werd in grote letters ‘Hespenhandel’ aangebracht met daaronder in het midden in kleine letters ‘CF’ als verwijzing naar de toenmalige eigenaar”, zegt de vereniging die zich inzet voor het erfgoed van Aalst. “Deze poort is wettelijk beschermd sinds 23 oktober 1997 en is tevens onderdeel van een beschermd stadsgezicht. Even werd gevreesd dat de poort het zou begeven onder de werken in een aanpalend gebouw, dat vroeger eigendom was van het Ministerie van Financiën, maar deze vrees bleek uiteindelijk onterecht. De poort zelf maakt op dit ogenblik deel uit van een winkelcomplex in de Nieuwstraat, die uitgebaat wordt door de firma’s JBC en Torfs.”

Gebouw is compleet versleten

Bij De Standaard Boekhandel verklaren ze waarom ze een bouwvergunning hebben aangevraagd. “Het gebouw is compleet versleten”, zegt Nico Leus van De Standaard Boekhandel. “De gevel staat hol. Zelfs al wil je hem behouden, het gaat gewoon niet. Deze vernieuwing is nodig”, zegt hij. Nico Leus zegt dat er wel respect is voor de geschiedenis. “In de plannen staat er een gevel getekend die een reconstructie is van de huidige gevel, met natuurlijke materialen. Die zal zo getrouw mogelijk worden nagebouwd.”

Hij wijst er ook op dat het een serieuze investering in de stad gaat. “De eigenaar en De Standaard Boekhandel hebben besloten om fors te investeren in dit handelspand in het hart van Aalst. Als we dit niet doen, wat dan? Leegstand? Nu komt er een boekenwinkel op twee verdiepingen.”