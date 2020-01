Nieuwe prins carnaval Yvan schrijft geschiedenis in Aalst: drie generaties De Boitselier winnen prinsenverkiezing Rutger Lievens

26 januari 2020

01u12 56 Aalst De strijd der titanen heeft een winnaar: Yvan De Boitselier is de prins carnaval van Aalst in 2020. Hij schrijft geschiedenis, want het is al de derde generatie van de familie De Boitselier dat de prinsentitel wint en dat is nog nooit gebeurd.

De andere kandidaat Werner Kinoo stelde zich enorm sportief en volwassen op toen bekend werd gemaakt dat hij de prinsenverkiezing niet zou winnen. Hij vroeg het publiek om applaus voor de winnaar Yvan. Een mooi moment in een topeditie van de prinsenverkiezing van Aalst.

Fransky en Jean-Paul kijken mee

Yvan kon het niet geloven dat hij werkelijk gewonnen had. Zijn grootvader Fransky en zijn vader Jean-Paul zijn carnavalsiconen. Frans(ky) De Boitselier was de eerste keizer van het carnaval in Aalst, voor Kamiel het werd. “Mijn grootvader won de verkiezing in 1954, 1955 en 1956. Ik heb er mijn pa veel over horen vertellen, over hoe dat toen ging. Toen won de prins met het beste kostuum”, vertelde Yvan in een eerder interview. Fransky was de eerste prins die de ouderen en zieken een bezoek bracht met carnaval, een traditie die nog bestaat. “Nadat hij overleed in 1962 is de traditie ontstaan dat een week voor carnaval de overleden carnavalisten worden geëerd op het kerkhof.”

Icoon

Jean-Paul De Boitselier, is niets minder dan een icoon van carnaval. Hij was prins in 1967 en 1970 en bracht als eerste een carnavalsliedje uit op plaat. “Mijn pa was alles voor mij: mijn vriend, mijn broer mijn vader. Het doet me iets dat de jonge mensen, van 16 à 17 jaar oud met carnaval nog altijd zijn liedjes uit het hoofd kunnen meezingen”, zegt Yvan. Jean-Paul was dan ook een hitmachine: ‘Oilsjteneers zemmen’, ‘De Jongens Van De Veirkemert’, ‘Raldegeda’, ‘t Stroei Muzieksken’ en ‘Ka ka karnaval’ zijn maar enkele van de tijdloze meezingers die hij schreef en zong.

Yvan was al eens kandidaat in 1991 en 2000, maar het jaar 2020 blijkt voor hem hét juiste jaartal. Yvan was overmand door emoties toen hij de scepter in handen kreeg van prins Bart De Meyst. “Ik wil mijn supporters bedanken voor zoveel sms’jes en ook mijn team bedankt. Zonder hen had ik hier niet gestaan”, zei Yvan.