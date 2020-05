Nieuwe pop-up in de Kattestraat: ontdek de mooiste boeketten en hipste kamerplanten van Puur Groen Rutger Lievens

24 mei 2020

16u16 8 Aalst Er is een nieuwe pop-up gesignaleerd in de Kattestraat in Aalst. Puur Groen verhuist tijdelijk van de Nestor De Tièrestraat naar een van de bekendste winkelstraten van Aalst. Wie Puur Groen zegt, zegt hippe huisplanten maar ook (wild)boeketten mooier dan die van Bloomon, samengesteld door Aalsterse handen. Wie dit ‘best kept secret’ nog niet ontdekte, kan dat nog zeker tot eind augustus doen in de Kattestraat.

Door de wegenwerken in de Bert Van Hoorickstraat is de winkel van Puur Groen in de Nestor De Tièrestraat de komende maanden niet of moeilijker bereikbaar. Dus verhuist de boeketten- en plantenzaak van Nicolas Dons en Ariane Ribbens tijdelijk naar de Kattestraat. De pas geschilderde gevel van de pop-up brengt meteen een leuke groene vibe in de straat.

Betere visibiliteit

“We keren niet terug tot de werken in de Bert Van Hoorickstraat niet voorbij zijn. Dus zeker tot eind augustus. Misschien langer”, zeggen Ariane en Nicolas. “Er zijn er veel die van ons bestaan niet afwisten. Op vlak van visibiliteit is dit wel een vooruitgang. Onze winkel is er altijd geweest voor de liefhebber van het andere.”

De coronacrisis had ook een impact op Puur Groen. “Het inkleden van trouwfeesten en andere feesten valt weg door corona. Feestzalen aankleden was tot de komst van het coronavirus een groot deel van het werk. We leveren ook bloemen en planten voor horeca. Dat valt allemaal weg. En dan zit je nog eens met wegenwerken in de straat, dan is het twee keer prijs natuurlijk.”

“We hebben ons al veel afgevraagd of het voor de winkel niet beter zou zijn om voor een centrumlocatie te gaan. Eind augustus zullen we de balans kunnen opmaken”, zeggen Nicolas en Ariane.