Nieuwe naam voor vakantiespeelpleinwerking: speelplein Kirrebisj Rutger Lievens

24 juni 2019

‘t Speelplein Aalst wordt voortaan Speelplein Kirrebisj. “De nieuwe naam is Aalsters voor ‘gek’, wat past bij de identiteit van het speelplein, maar ook bij de kinderen, animatoren én Aalst. Eén speelplein met meerdere locaties om kinderen een zorgeloze en echte vakantie aan te bieden waar naar hartenlust kan worden gespeeld, is het uitgangspunt van speelplein Kirrebisj”, zegt de stad Aalst.

De nieuwe naam werd gekozen uit 76 mogelijk opties. “De stuurgroep van het speelplein stelde een top drie samen en de animatoren maakten de uiteindelijke beslissing. Ook het speelpleinlogo, een blauwe beer, had een opfrissingsronde nodig. Het resultaat is een gek figuurtje in de kinderhuisstijl van de stad waardoor het volledig past bij de nieuwe naam”, zegt de stad Aalst.