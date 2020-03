Nieuwe look voor Nobel: “Toast avocado’s en american pancakes op de kaart” Rutger Lievens

02 maart 2020

14u10 0 Aalst Nobel in de Lange Zoutstraat heeft een nieuwe frisse look. Sandra Dumont en Piet Depourcq baten al 16 jaar Nobel uit en bouwden ze uit tot een van de vaste waarden in Aalst. Ook de menukaart is opgesmukt.

“Nobel bestaat nu 16 jaar, we zijn begonnen in 2004. Het is de derde keer dat we verbouwen”, zegt Piet. “Waarom doen we dat? In eerste instantie voor onszelf, om een nieuw elan te geven. Je personeel krijgt er een boost van. Het hele team leeft mee en is er trots op. De basis is gebleven, maar het interieur ziet er nu frisser en jonger uit. Iets moderner maar toch warm en gezellig genoeg. Het is van vloer tot plafond vernieuwd. Er zijn nieuwe ramen en verlichting, een nieuwe toog en het meubilair is ook nieuw”, zegt Piet.

“En de kaart is een beetje gepimpt”, zegt Sandra. “Vooral de ontbijten hebben een upgrade gekregen met toast avocado’s en american pancakes”, zegt ze. “De klassieke lunches zijn gebleven.” Nobel is een vaste waarde in Aalst en Sandra en Piet zijn tevreden in de Lange Zoutstraat. “Voor ons is de Lange Zoutstraat ideaal”, zegt ze.