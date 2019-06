Nieuwe kunstjeugdbeweging doet kinderen goesting krijgen in kunst en cultuur Rutger Lievens

06 juni 2019

15u04 6 Aalst In oktober start Bazart in Aalst. Dat is een jeugdbeweging waar je speelt met kunst en cultuur. De kunstjeugdbeweging komt elke zaterdagnamiddag samen en is er voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Na afdelingen in Antwerpen, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Kortrijk, Leuven, Mechelen en Turnhout, start er vanaf oktober een nieuwe afdeling van Bazart in Aalst. “Bazart is een kunstjeugdbeweging. Dat betekent een wekelijkse werking op zaterdagnamiddag, met vaste leeftijdsgroepen, vrijwillige begeleiders, een weekend en een zomerkamp. Dit alles met als insteek kunst, cultuur en erfgoed in de stad. We werken hiervoor samen met verschillende culturele partners. Een project op een uniek kruispunt tussen kunsteducatie en jeugdwerk”, zegt Lotte De Feyter van Bazart.

“We trekken naar voorstellingen, snuisteren in exposities of organiseren andere activiteiten in onze vaste uitvalsbasis in het centrum van de stad. Muziek componeren bij stomme film, action painting op het ritme van de muziek à la Jackson Pollock en Bram Bogart, een detectivespel rond het verdwenen paneel van Het Lam Gods,...”

Bazart werd opgericht door Mooss vzw. Mooss vzw staat synoniem voor ‘goesting in kunst’ en ‘actieve kunst- en erfgoededucatie’. “Dit is het leren van, over en met de kunsten en erfgoed. Mooss wil kunst toegankelijk maken voor alle kinderen en jongeren. Ook Bazart is inclusief en streeft ernaar om alle kinderen uit de buurt te betrekken in de jeugdbeweging. We willen kinderen prikkelen en nieuwsgierig maken naar kunst”, zegt ze.

In een eerste jaar is Bazart er voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Inschrijven kan via www.kunstjeugdbeweging.be. Bazart zoekt ook nog begeleiders. Jongeren tussen de 16 en 26 jaar met goesting in een wekelijkse portie kunst, cultuur en spel zijn meer dan welkom.