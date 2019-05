Nieuwe inwoner klaagt over lawaai kerkklokken en haalt slag thuis: “Belachelijk”, reageert buurt Rutger Lievens

24 mei 2019

19u26 56 Aalst Opmerkelijk bericht deze week in het Kerk en Leven in Nieuwerkerken: na een klacht van een nieuwe dorpsbewoner zullen de kerkklokken minder te horen zijn. In het dorp luiden de klokken om het half uur, in het weekend startte dat al om 6 uur. De klokken zullen nu pas vanaf 9 uur te horen zijn, maar dorpsbewoners reageren verbaasd: “Als je naast een kerk komt wonen, dan weet je dat toch?”

In een artikeltje in Kerk en Leven werd het nieuws aangekondigd: ‘Een nieuwe bewoner van het dorpsplein heeft zich beklaagd over het vroege klokkengelui tijdens het weekend. Daarop heeft de kerkfabriek op haar vergadering van 3 mei jongstleden beslist om het luiden van de klokken tijdens het weekend pas om 9 uur te laten beginnen en om te eindigen om 22 uur. De angelusklok zal tijdens het weekend niet meer om 8 uur geluid worden, enkel om 12 en 18 uur’, zo staat er te lezen.

Vroeger dag en nacht

Marcel Blondeel van de kerkfabriek van Nieuwerkerken zegt dat de klokken vroeger nog veel vaker te horen waren. “Tegenwoordig starten de klokken op weekdagen om 6 uur en stoppen ze om 22 uur. Elk half uur hoor je ze. Als de grote wijzer omhoog wijst dan geven de klokken het uur aan, op het half uur hoor je ze één keer. In het weekend begonnen ze ook om 6 uur, maar na de mail die naar de deken is gestuurd, is nu beslist om pas tegen 9 uur te starten. We verzetten ons daar niet tegen, om de lieve vrede te bewaren”, zegt Blondeel. “Toen ik voorzitter werd in 2005 hebben we beslist om de klokken ‘s nachts niet meer te laten luiden. Vroeger hoorde je ze dag en nacht om het half uur.”

“Wat een zever”

Op sociale media is er best wel wat verontwaardiging dat de kerkfabriek meteen toegeeft aan een persoon die nieuw naast de kerk komt wonen en meteen al klaagt over lawaai van de klokken. Ook in het café op het dorpsplein, Bij Sofie, is het een gespreksthema aan de toog. “Wat een zever”, zeggen Mattias en Andy. “Als je naast een spoorweg gaat wonen, moet je toch niet schrikken dat er een trein passeert?”

Cafébazin Sofie Wynant begrijpt het evenmin. “Ik woon in de Schoolstraat hier vlakbij en zou ze dus ook moeten horen. Je wordt dat gewoon en op de duur hoor je dat niet meer. Nog nooit heb ik mij daaraan gestoord”, zegt Sofie. Ook Chris Lambertin vindt het maar niks. “Ik woon recht tegenover de kerk en last heb ik daar niet van. Als ik ze om 6 uur hoor, dan weet ik dat ik moet opstaan of ik ben te laat op mijn werk”, zegt Chris.

De klager zelf konden we niet bereiken voor een reactie.