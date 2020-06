Nieuwe fiets- en wandelgids belicht erfgoed langs Dender: van teloorgegane textielindustrie in Aalst tot verdwenen luciferfabrieken in Ninove en Denderleeuw Claudia Van den Houte

16u20 0 Aalst Erfgoedcel Denderland heeft een nieuwe fiets- en wandelgids klaar die het erfgoed langs de Dender in de kijker zet. Je ontdekt al wandelend of fietsend het erfgoed van de streek, van de teloorgegane textielindustrie in Aalst en Lede tot de verdwenen luciferfabrieken in Ninove en Denderleeuw. Met coronacrisis komt de gids op het juiste moment om deze zomer de eigen streek te (her)ontdekken.

“Langs de kronkels van de Dender ontstonden in de loop der eeuwen dorpen en steden”, vertelt Michaël Van Houtte, erfgoedconsulent bij de erfgoedcel. “De rivier verbond gemeenschappen en maakte handel mogelijk, maar vormde ook een natuurlijk obstakel dat met kanalisatiewerken, sluizen en bruggen overwonnen moest worden. In de loop van de 19e eeuw vestigden zich vele fabrieken langs de Dender.”

“Midden 19e eeuw werd Denderland via het spoor verbonden met grote steden en de Waalse steenkoolbekkens. De eerste stoomlocomotieven denderden doorheen de regio. De invloed was enorm. Naast stations, verschenen ook nieuwe ondernemingen, werd pendelarbeid mogelijk en konden goederen makkelijker in- en uitgevoerd worden. Kortom, de wereld werd een stukje kleiner.”

De gids ‘#STROOM – erfgoed langs spoor en Dender’ neemt je mee naar het verleden van Aalst, Denderleeuw, Ninove, Erpe-Mere en Lede. Langs het parcours kom je ook grote erfgoedborden tegen, die je meer vertellen over de lokale historiek, zoals bijvoorbeeld over de schiptrekkers in Denderleeuw.

De gids kost 5 euro en is te koop via erfgoedceldenderland.be. Op die site vind je ook lokale verkooppunten in de regio. Meer info op www.erfgoedceldenderland.be/stroom.