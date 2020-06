Nieuwe ASZ-directeurs krijgen hoger pensioen, terwijl personeel moest inleveren: “Schande”, vinden vakbonden. Rutger Lievens

05 juni 2020

19u01 0 Aalst De christelijke vakbond ACV-OD en socialistische vakbond ACOD zijn verbolgen over de gang van zaken in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst. Om een nieuwe financieel en algemeen directeur aan te werven heeft het ziekenhuisbestuur een verhoogd pensioen in de vacature gezet. “In 2015 moest het ziekenhuispersoneel nog besparen op hun pensioen”, zeggen de vakbonden.

“Het is een regelrechte schande. Er zijn geen woorden voor. Zoiets doen in deze tijden”, zegt Dirk Van Himste van de socialistische vakbond. “Op dinsdag 2 juni was er een overleg op het ASZ met de vakbonden. Daar is aan de vakbonden de tweede pensioenpijler voor contractuele directiefuncties voorgesteld. In dat pensioen zit veel meer dan wat al het andere contractueel personeel van het ASZ krijgt.”

In 2015 was er nog sociale onrust over de pensioenen van het personeel. “In het verleden was er een mooie tweede pensioenpijler voor het personeel van het ASZ maar in 2015 zijn deze voordelen terug onderhandeld en wegens besparingen is deze tweede pensioenpijler voor een groot deel teruggeschroefd. Met gevolg dat na een lange loopbaan het personeel duizenden euro’s zal mislopen”, zeggen de vakbonden. “Nu moeten we echter vaststellen dat men voor directiefuncties een tweede pensioenpijler voorstelt die te vergelijken is met een pensioen van een ambtenaar. Op zich hebben we daar niets op tegen maar de kloof tussen het overige personeel is veel te groot.”

Volgens de voorzitter van het ASZ, burgemeeser Christoph D’Haese (N-VA), gaat het om de pensioenregeling van de nog aan te werven financieel en algemeen directeur. “Om directiefuncties in te vullen moet je de kandidaten ook een loon geven dat vergelijkbaar is met wat ze in de privé of in andere publieke functies zouden verdienen. Ik begrijp dat de vakbond het moment aangrijpt om ook voor de rest van het personeel iets uit de brand te slepen, maar dit is iets dat ook in andere ziekenhuizen gebeurt”, zegt D’Haese.

Voorlopig zijn er geen acties gepland, maar de vakbonden zeggen dat ze er alles zullen aan doen om dit tegen te houden.