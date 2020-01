Nieuwe 360°-film in toeristisch infokantoor Rutger Lievens

10 januari 2020

15u32 0 Aalst In het toeristisch infokantoor op de Hopmarkt in Aalst kan je vanaf zaterdag 11 januari een nieuwe 360°-film over de stad zien. De vorige film dateerde van 2014.

“Wie een bezoek brengt aan de ajuinenstad, kan sinds enkele jaren van een unieke virtual reality -beleving genieten in de video dome van het infokantoor toerisme. Zo krijgen bezoekers een voorsmaakje van het beste dat Aalst te bieden heeft”, zegt schepen van Toerisme Mia De Brouwer (N-VA). “Je stapt binnen in een 360°-koker, waar rondom een film begint te spelen die je meevoert naar alle hoogtepunten die onze stad kent, letterlijk en figuurlijk. Zo sta je niet alleen midden op de Grote Markt tijdens Carnaval en tussen het publiek tijdens Cirk!, maar zweef je ook bovenin de Sint-Martinuskerk.”

“Gezien de opnames van de eerste versie dateerden van 2014 en er de voorbije jaren heel wat nieuwe projecten zijn opgestart in Aalst, was de tijd rijp voor een nieuwe versie van de film,” vertelt een trotse schepen van toerisme Mia De Brouwer. In deze tweede versie zijn onder andere Utopia, Cimorné en het administratieve centrum aan het Werfplein verwerkt.

De nieuwe 360°-film zal te zien zijn vanaf zaterdag 11 januari. Het infokantoor toerisme op de Hopmarkt is dagelijks geopend, van maandag tem vrijdag van 9 tot 17 uur, op zaterdag van 10 tot 18 uur en op zon- en feestdagen van 13 tot 18 uur.