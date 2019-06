Nieuw wandelpad in Herdersem afgesloten door jagers Rutger Lievens

14 juni 2019

14u14 9 Aalst Wie het nieuwe wandelnetwerk Beneden-Dender tussen Aalst en Herdersem volgt, loopt op een gegeven moment in Herdersem op een afsluiting. “Nochtans loopt hier een buurtweg”, argumenteert Rik De Baere van Natuurpunt Aalst. De stad gaat in overleg met de eigenaar van de terreinen.

Het wandelpad loopt in het groene gebied achter de huizen van de Grote Baan in Herdersem. Een stukje ongerepte natuur, waar reeën wegsprongen toen wij een foto kwamen nemen. “De stad steunt onze wandelpaden, ze lieten hier zelfs een brug aanleggen over een beek”, toont Rik De Baere van Natuurpunt. Enkele meters van de brug is het wandelpad gesloten.

“Nochtans loopt hier een buurtweg op de linkeroever van de beek. Daar ligt de bestaande brede losweg nu inderdaad een tiental meter van de beek. Desnoods kunnen daar twee wegen worden ingericht: de brede bestaande losweg voor aangelanden en een één meter breed publiek wandelpad langs de beek. Natuurpunt rekent op een snelle heropening van buurtwegen nummer 60 en 61 door de stad”, zegt hij.

Schepen van Natuur Katrien Beulens (CD&V) heeft al een overleg gehad met de betrokkenen. “Het gesprek was wel constructief, maar het argument van de andere partij is dat het wandelpad niet over de buurtweg loopt. We willen dit correct doen en zullen nu onderzoeken waar die buurtweg zich precies bevindt”, zegt de schepen.