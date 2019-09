Nieuw Voil Jeanet-bier: goudblonde tripel met stevige schuimkraag Rutger Lievens

12 september 2019

14u04 20 Aalst Nieuw in Aalst: het Voil Jeanet-bier. Deze goudblonde tripel vernoemd naar bekendste carnavalsfiguur van het land wordt op de markt gebracht door de losse groep De Toeigslet’n. Brouwerij De Glazen Toren staat in voor het brouwwerk.

Christophe Roels wordt overrompeld door berichten van geïnteresseerden die zijn nieuw bier willen proeven. Gisteren kondigde hij aan dat er een nieuw bier op de markt komt: Voil Jeanet. “Het is niet nieuw dat een carnavalsgroep iets rond bier of alcohol doet. Wadesdavoriet had het Wadjes-bier, er is Ajoin-bier, Kamiel-bier en Gilles-wijn. Dat kunnen wij met De Toeigslet’n ook, dacht ik. Eerst dacht ik aan de naam ‘Toeigzweir’, maar uiteindelijk ging de voorkeur uit naar ‘Voil Jeanet’.”

Het bier is nog niet klaar, maar minstens twee cafés hebben al geïnformeerd of ze het mogen serveren. Christophe werkt ook aan een bijpassend glas. “Het is een tripel van 75cl, goudblond met een stevige schuimkraag, volmondig, zacht gehopt van smaak. Het alcoholpercentage bedraagt 8,5 procent.”

Een fles Voil Jeanet kost 5 euro. Bestellen kan door te mailen naar info@detoeigsletn.be.