Nieuw Okapi-bestuur sluit verhuis naar Tragel-zaal niet uit Rutger Lievens

21 juni 2019

16u18 0 Aalst Patrick Boterbergh, eigenaar van Korfine, volgt Rudy De Hainaut op als voorzitter van basketbalclub Okapi Aalstar. De club professionaliseert en krijgt een CEO: Peter Venneman. Het nieuwe bestuur hoopt het feest terug te brengen in het Forum. In tegenstelling tot het vorig bestuur doet het de deur voor een verhuis op termijn naar de Tragel niet dicht.

Okapi Aalstar stelde vrijdagochtend haar nieuwe voorzitter, general manager en directiecomité voor. Rudy De Hainaut (65) stopt ermee na 18 jaar voorzitterschap. Okapi was tot nu toe een vzw, maar brengt daar nu als derde club van het land verandering in. “Als derde club van het land brengt Okapi Aalstar haar basketactiviteiten onder in een moderne commerciële structuur, via de creatie van een besloten vennootschap", zegt voorzitter Boterbergh. “De grootste sponsors van de laatste jaren overtuigden bijna 20 investeerders om te investeren. Op termijn moeten er nog meer investeerders aangetrokken worden, wat moet uitgroeien tot de ‘Magic 25'.”

Forum groot genoeg

het nieuwe clubbestuur geeft toe dat het laatste jaar de sfeer in het Forum een beetje weg is. “Er moet weer gefeest worden in het Forum. Het Okapi-DNA moet weer in de verf gezet worden. De beleving op en naast het veld moet terugkeren”, zegt de top van Okapi. Onder het vorig bestuur werd beslist om toch niet meer te verhuizen van het Forum naar de nieuwe zaal op de Tragel. Wat denkt het nieuwe bestuur daarover? “De keuze om niet naar Tragel te gaan, was er een van het vorig bestuur”, zegt CEO Peter Venneman. “Ik denk dat we moeten realistisch zijn: het Forum zal nog een aantal jaar groot genoeg zijn voor Okapi.”

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) was blij met dat antwoord. “Ik hoor hier geen megalomane uitspraken en daar ben ik blij mee”, zegt burgemeester D’Haese. “Okapi beleefde haar hoogdagen toen ze aan de stad de vraag stelde voor een nieuwe zaal. Ik ben met een delegatie naar Amsterdam afgereisd om er evenementenzaal en basketzaal te bekijken die als voorbeeld kan dienen: de Ziggo Dome”, zegt de burgemeester.

Hogere zaal

Zal de nieuwe zaal gebouwd worden zodat Okapi later - als de tribunes weer volzitten - nog kan verhuizen naar de Tragel? “De nieuwe evenementenzaal op de Tragel komt er sowieso. Ik zet de deur op een kier voor Okapi Aalstar”, zegt D’Haese. “Maar het is evident dat de zaal rendabel moet zijn van zodra ze opent”, zegt hij. Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) zegt dat dit alles maandag zal besproken worden met de stakeholders. “Als Okapi Aalstar er basketwedstrijden moet kunnen spelen, dan moet de hoogte van de zaal aangepast zijn. Of we die optie openhouden, dat bespreken we komende maandag”, zegt de schepen.