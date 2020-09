Nieuw kinderdagverblijf in Karel Van Der Slotenstraat: ‘t Bubbeltje Rutger Lievens

22 september 2020

13u49 0 Aalst Vzw Denderkind open een nieuw kinderdagverblijf in Hofstade: ‘t Bubbeltje. Er zal plaats zijn voor 25 kinderen.

‘t Bubbeltje opent in het vroegere kinderdagverblijf Bout’Chou in de Karel Van Der Slotenstraat 112 in Hofstade. Er is plaats voor 25 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Het gaat om een inkomensgerelateerde kinderopvang. Op vrijdag 11 december 2020 gaat het nieuwe kinderdagverblijf open. Vzw Denderkind heeft ondertussen 11 kinderdagverblijven in de streek van Aalst, Lede, Haaltert en Denderleeuw. Meer info via info@denderkind.be.