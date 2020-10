Nieuw kinderboek ‘Sint-Maarten gaat naar Sjinka Poenka’ speelt zich af in Aalst Rutger Lievens

05 oktober 2020

16u04 3 Aalst Kathleen Amant, bekend van de Anna-kinderboeken, heeft een prentenboek gemaakt over Sint-Maarten. Niet over Sinterklaas dus maar over de heilige kindervriend die in de streek van Aalst cadeautjes uitdeelt op 11 november. Het boek heet ‘Sint-Maarten gaat naar Sjinka Poenka’.

“Ik kreeg al jaren de vraag wanneer ik eens een boek ging maken over Sint-Maarten in plaats van Sinterklaas. Want iedere ouder in de streek zal het wel herkennen: als je een boek voorleest van Sinterklaas dan moet je het woordje Sinterklaas telkens vervangen door Sint-Maarten. Maar als je niet goed oplet dan lees je toch weer Sinterklaas. Wat bij je kroost dan weer veel vragen oproept, die je liever vermijdt als het bedtijd is”, zegt ze.

In Aalst

“Om de link met Aalst helemaal compleet te maken, besloot ik om in mijn boek niet enkel de naam Sinterklaas te vervangen door Sint-Maarten, nee, ik liet het hele verhaal in Aalst afspelen”, zegt Amant. “Zo zal je de Zeebergbrug herkennen, het Werfplein, de houten boot in het stadspark, de watertoren en het parkje aan de Sint-Kamielstraat. Op die manier hoop ik dat ouders en kroost na het lezen van het boek de Pietenwandeling ook in het echt zullen doen.”

Sjinka Poenka

En als kers op de taart besloot ze om de mooie Aalsterse uitdrukking ‘in Sjinka Poenka, waar ze de ‘gerrekes’ in de koffiebonen slijpen’ nieuw leven in te blazen. Sjinka Poenka is een typisch Aalsterse uitdrukking die verwijst naar een plaats ver weg van hier die niet bestaat. “Dit boek wordt ook ‘vertaald’ naar de rest van Vlaanderen en zal daar verschijnen als ‘Sinterklaas gaat naar Sjinka Poenka’. Hopelijk krijgt onze sappige Aalsterse uitdrukking op die manier een nieuwe leven over de stadsgrenzen heen. En wordt ons erfgoed in leven gehouden en verspreid”, zegt ze.

“Het boek gaat over Sinterklaas die zijn Pieten kwijt speelt op de belangrijkste dag van het jaar, de blijde intrede”, aldus de schrijfster. “Sinterklaas is een beetje boos. Hij is met zij stoomboot vastgelopen in een zandbank. Stuurpiet had niet goed uitgekeken. Gelukkig hebben ze rubberbootjes bij. Die zullen hen naar de blijde intrede brengen. Maar het paard kon niet mee en de Sint heeft geen zin om de hele avond te stappen. Zijn mantel en sokken zijn nat omdat de Pieten niet stil kunnen zitten in de bootjes. En tot overmaat van ramp maken ze ruzie en spelen ze Sinterklaas kwijt. Zal de blijde intrede wel kunnen doorgaan dit jaar?”

Dit boek is er voor brave deugnietjes vanaf 3 jaar.