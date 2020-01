Nieuw jaar brengt geen nieuwe inzichten: Uyttersprot blijft schepen en dat kan de stad 480.000 euro kosten Rutger Lievens

05 januari 2020

14u05 0 Aalst Ilse Uyttersprot blijft ook in het nieuwe jaar gewoon zetelen in het schepencollege van Aalst. Op het einde van 2019 nam het schepencollege haar bevoegdheden af en ontsloeg het haar kabinetsmedewerkers. Toch blijft Uyttersprot zitten en ze mag dat doen tot eind 2024. Het politieke spel heeft een kostprijs voor de belastingbetaler: ze strijkt daar een brutoloon voor op van 480.000 euro. CD&V wijst burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) aan als schuldige: “Hij heeft deze situatie gecreëerd, als hij CD&V uit het schepencollege wil moet hij de meerderheid maar ontbinden.”

De politieke situatie in Aalst blijft ongezien: een lid van de oppositie zetelt als schepen in de meerderheid en weigert op te stappen. N-VA en Open Vld willen nochtans niets liever dan dat Ilse Uyttersprot de eer aan zichzelf houdt. Zij kunnen haar niet ontslaan. Schepen Karim Van Overmeire (N-VA) verwoordt het zo: “Iemand die het financieel meerjarenplan op de gemeenteraad niet goedkeurt, kan daarna niet in het college blijven zitten om mee uitvoering te geven aan datzelfde plan.” Zijn collega-schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) deelt die mening. “Kan je dat vijf jaar volhouden, als schepen zonder bevoegdheden blijven zetelen en daarvoor een loon ontvangen?”, zegt hij.

8.000 euro per maand verdient een schepen in Aalst. Van nu tot eind 2024 komt dat overeen met een brutobedrag van 480.000 euro. Wettelijk gezien heeft ook een schepen zonder bevoegdheden daar recht op. De vraag is of de Aalstenaar daar beter van wordt.

Volgens CD&V is het antwoord op die vraag zonder meer ‘ja’. De partij is van plan om het dit stadsbestuur moeilijk te maken, van binnenuit. “Burgemeester D’Haese (N-VA) heeft deze situatie gecreëerd, hij moet het oplossen”, klonk het verschillende keren voor Nieuwjaar. “Als hij CD&V niet meer in de meerderheid wil, moet hij de meerderheid maar ontbinden.”

Boycot D’Haese

Het ziet er echter niet naar uit dat burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zijn meerderheid zal ontbinden. Schepen Katrien Beulens (onafhankelijk) zou dan geen schepen meer kunnen zijn. Een schepen moet steun hebben van de meerderheid van de verkozenen van de lijst waar hij of zij op verkozen is. In het geval van Beulens is dat de CD&V. Die partij noemde Silke Van Vaerenbergh en Katrien Beulens verraders omdat ze de CD&V verlieten. Bovendien is er een meerderheid gevonden voor de meerjarenbegroting, met stemmen van Open Vld, N-VA, twee ex-CD&V’ers en Michel Van Brempt (Forza Aalst). De meerderheid ontbinden zou een stap dichterbij onbestuurbaarheid zijn.

De strategie van CD&V is duidelijk: zoveel mogelijk het beleid van D’Haese boycotten van in het schepencollege. Dat wordt ook met zoveel woorden toegegeven door het lokaal bestuur van de partij. “D’Haese zal dit niet lang volhouden”, is daar te horen. Om daarop te anticiperen en Ilse Uyttersprot te isoleren, ontsloeg het schepencollege voor de Kerstvakantie al de vier kabinetsmedewerkers van Uyttersprot.

“De Aalstenaar is het geruzie beu”

We vroegen de mening van het Vlaams Belang in Aalst, maar die partij is zo intern verdeeld dat er geen eensluidende opinie aan ons kon meegedeeld worden. Groen noemt de zaak-Uyttersprot dan weer een ‘interne zaak van CD&V’. “Het is niet aan Groen om te zeggen of schepen Uyttersprot al dan niet moet aanblijven, dat is een interne zaak van de CD&V”, zegt Lander Wantens (Groen). “De vraag is of de meerderheid wil afhankelijk zijn van gedoogsteun door (ex-)Vlaams belangers als een lid van de meerderheid afwezig zou zijn. Want 22 op 43 zetels is zeer nipt en allesbehalve een werkbare meerderheid te noemen.”

“Maar nog 5 jaar doorgaan zoals de laatste maanden het geval is geen optie”, gaat Wantens verder. “De Aalstenaar is het geruzie beu, en terecht. De taak van de meerderheid is besturen, de armoede aanpakken, het mobiliteitsprobleem, de stad en deelgemeenten verkeersveilig maken, de klimaatuitdaging aanpakken, betaalbaar wonen... En niet zoals nu een coalitie waar de meerderheidspartijen onderling elkaar met de vinger wijzen en een spelletje zwarte pieten houden.”

Consequent zijn

Sam Van de Putte (sp.a) zegt dat CD&V beter consequent zou zijn. “CD&V heeft in de gemeenteraad de meerjarenplanning van de stad niet goedgekeurd. Het zou dan ook consequent zijn om de bestuursmeerderheid te verlaten en naar de oppositiebanken te verhuizen. Een logisch gevolg daarvan is dat Uyttersprot ook geen deel meer uitmaakt van het schepencollege en burgemeester D’Haese verder bestuurt met de twee nieuwe onafhankelijken”, zegt hij.

Ann Van de Steen (Lijst A) zegt dat Ilse Uyttersprot zelf moet uitmaken hoe het verder moet. “Lijst A is principieel bezorgd, los van de persoon, dat schepenen voortaan moeten vrezen voor hun mandaat bevoegdheden. Dit is een gevaarlijk principe en precedent. Elke Aalsterse schepen - los van de bevoegdheden - moet zich 100 procent inzetten voor de stad. CD&V en Ilse Uyttersprot moeten voor zichzelf uitmaken of ze nog voor de Aalstenaar kunnen doen op deze manier. CD&V moet duidelijk uitmaken of het tot de meerderheid of de oppositie behoort.”