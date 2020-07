Nieuw huisje voor de bosuilen van de volkstuintjes Frank Eeckhout

23 juli 2020

15u13 0 Aalst De groendienst van de stad Aalst heeft een bosuilenkast en uitkijkposten geïnstalleerd aan onze volkstuintjes op de Hoezekouter.

Van op de uitkijkposten zullen de bosuilen goed zicht hebben op hun prooien in de volkstuintjes. De bosuil is namelijk een natuurlijke vijand van de woelmuis, die nogal graag eens passeert in de moestuintjes van de volkstuinierders.