Nieuw geboortebos in Erembodegem: kindjes uit 2016 mogen zondag komen planten Rutger Lievens

20 november 2019

12u58 0 Aalst Alle Aalsterse kindjes geboren in 2016 worden op zondag 24 november uitgenodigd om een boompje te komen planten. Zo dragen ze bij aan de realisatie van het toekomstige stadsbos.

“Bossen zijn leuke plekken om in te spelen. Ze leveren ook zuurstof, gezonde lucht en zorgen voor verkoeling, ze zijn dus van groot belang in een stad. Daarnaast staan bomen bij uitstek symbool voor het groeien. Een geboortebos is dan ook een ideaal geschenk voor de kleinste Aalstenaartjes”, zegt de stad Aalst.

“Het stadsbos situeert zich ten zuidoosten van Aalst en grenst aan het stedelijk gebied. De stad wil de vele mooie bestaande bos- en groengebieden (Somergembos, Heuvelpark, Kluisbos, Ten Bos, Kappellemeersen) uitbreiden en met elkaar verbinden en ervoor zorgen dat ze op een aantrekkelijke en veilig manier vanuit het stadscentrum en de dorpskernen te bereiken zijn. Er worden gezocht naar nieuwe fiets- en wandelpaden doorheen het gebied”, aldus de stad.

Wanneer kan je komen planten?

Op zondag 24 november van 12.30 uur tot 17 uur. Ouders die een kindje kregen in 2016 krijgen een uitnodiging in hun brievenbus. Ook ouders van sterrenkindjes zijn welkom om een boompje te planten. In het geboortebos wordt later ook een monument onthuld. Je kunt de naam van je kindje laten vermelden op dat monument door dit formulier in te vullen. Het bos wordt aangeplant ter hoogte van Ten Bos en Letterveldweg te Erembodegem.

Met de fiets geraak je het dichtst bij het geboortebos en geniet dus de voorkeur. Er wordt in extra fietsrekken voorzien aan de kerk van Ten Bos (Dom Modest van Asschelaan). Met het openbaar vervoer: bus 213 halte Dom Modest van Asschelaan en bus 214 halte Kapellestraat.

Met de wagen: Parkeren kan aan de kerk van Ten Bos, een deel van Dom Modest Van Asschelaan en Letterveldweg, Roeveld en Brusselbaan. Let op: een deel van Dom Modest Van Asschelaan en Letterveldweg zal op deze dag autovrij worden gemaakt.