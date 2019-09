Nieuw ‘Droi Raa Oiren’-kinderboek leert jongen Ajuinen ‘kommisjes’ doen Rutger Lievens

15 september 2019

14u32 22 Aalst Er was al een kinderboek van de Droi Raa Oiren over ‘carnaval’ en ‘Biestenboel’, en nu is het derde boekje voorgesteld: ‘Kommisjes’. Jonge Ajuinen krijgen twaalf dialectwoorden voorgeschoteld die behulpzaam kunnen zijn bij het boodschappen doen.

De missie van vrienden Tijl Van Vreckem, Andy Van Hauwermeiren en Peter De Smedt blijft dezelfde: de jongste Aalstenaars op een leuke manier in contact brengen met het dialect. Na het succes van ‘carnaval’ en ‘biestenboel’ brengen ze opnieuw een boekje uit met twaalf woordjes en eigen illustraties. “Eén van de woorden is bijvoorbeeld ‘bufstik’. In Aalst zeggen ze in plaats van ‘biefstuk’ ‘bufstik’. Echt typisch. Ook ‘trippen’ en ‘Broeid’ ontbreken niet”, zeggen de vrienden.

Kortom, een hebbeding voor al wie houdt van Aalst. Het boekje is te verkrijgen in de Standaard Boekhandel en de AD of Proxy Delhaizes van Terlinden, Arend, Nieuwerkerken, Wieze en de Spar van Hofstade.