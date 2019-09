Nieuw circulatieplan in voege begin 2020: “Eenrichtingsverkeer op de hele Wallenring, dat komt er niet” Rutger Lievens

12 september 2019

15u22 6 Aalst Het nieuwe circulatieplan van Aalst zal begin 2020 in voege gaan. Het plan was al klaar en goedgekeurd in de vorige bestuursperiode, maar de nieuwe schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zegt dat er toch wat aanpassingen moesten gebeuren. “Overal op de Wallenring eenrichtingsverkeer, dat komt er niet”, zegt hij.

Het is al een tijd geleden dat we nog iets hebben gehoord van het nieuwe circulatieplan van Aalst. In de vorige legislatuur onder schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A) lokte het felle discussies uit in de gemeenteraad en op sociale media. Vooral het eenrichtingsverkeer op de Wallenring was stof voor discussie. Sinds de verkiezingen is dan wel de zone 30 binnen de Wallenring ingevoerd zoals in het mobiliteitsplan staat, maar over de invoering van het nieuwe circulatieplan is er niets bekend.

Zonnestraat

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zegt dat er een nieuw circulatieplan in opmaak is. Het is te zeggen, een herwerking van het goedgekeurd circulatieplan. De Gucht liet eerder al verstaan om fietsstraten in te voeren binnen de Ring waar het mogelijk is. Een idee dat niet in het circulatieplan stond en misschien consequenties zal hebben voor de circulatie. “Het circulatieplan dat goedgekeurd is, was niet goed. We houden de goeie dingen over en passen aan waar nodig”, aldus De Gucht nu. Zo wil hij bijvoorbeeld geen eenrichtingsverkeer in de Zonnestraat, op de Wallenring dus. Iets wat wel in het plan van Dylan Casaer stond. “Het is een maatregel die niet logisch is. De parking onder de Hopmarkt zou door dat eenrichtingsverkeer moeilijker bereikbaar worden. De Zonnestraat blijft dus tweerichtingsverkeer, als het aan mij ligt”, klinkt het.

Eens het de administratieve mallemolen door is geraakt, zal het nieuwe circulatieplan bekendgemaakt worden en van kracht zijn. “Een operatie die een tijdje kan duren. Er moeten heel wat straten worden aangepast en borden worden geplaatst. We moeten ook rekening houden met enkele infrastructuurwerken die er aankomen”, vertelt de schepen van Mobiliteit, die zegt dat het circulatieplan wellicht begin 2020 van kracht zal zijn.

“Wallenring: fiets- en wandelboulevard”

De partij Groen zet hard in op mobiliteit. “Er is nood aan een circulatieplan waar voetganger, fietser en openbaar vervoer op één staan”, zegt gemeenteraadslid Lander Wantens (Groen). “Niet de auto zoals vandaag het geval is. Om fietsgebruik aan te moedigen, kinderen veilig naar school te laten fietsen moeten we de actieve weggebruiker meer ruimte geven in Aalst. Een veilige omgeving voor fietsers en voetgangers moet op één staan. Binnen de R41 wil Groen alle knelpunten voor fietsers en voetgangers wegwerken door verbreding van de voetpaden en de aanleg van extra fietsinfrastructuur. De Wallenring moet een fiets- en wandelboulevard worden waar de auto te gast is en actieve weggebruiker koning.”