Nieuw bouwproject Zeebergkaai: Conflict over autolift tussen bewoners en ontwikkelaar

05 augustus 2019

17u44 8 Aalst Bewoners van het nieuwe appartementencomplex Zeebergkaai in Aalst spannen een rechtszaak aan tegen ontwikkelaar Vestra. Voorwerp van het conflict: de autolift die de wagens van de bewoners naar de ondergrondse parking moet brengen. Die is volgens de bewoners geen autolift maar een goederenlift. De vastgoedontwikkelaar zegt dat de lift gekeurd en perfect in orde is.

Karel Baillus en Mark De Saedeleer, die allebei een appartement kochten in de Zeebergkaai, staan in de Frédéric van der Nootstraat hun beklag te doen. Geen van beiden wil of durft zijn auto in de ondergrondse parking van het nieuwe appartementscomplex te parkeren door het geschil met de ontwikkelaar. Karel zijn wagen staat dan maar op een parkeerplaats op straat. Mark zijn auto staat op het terrein aan de andere kant van de Frédéric van der Nootstraat.

Auto achter het hek

“Er was overeengekomen dat we - zolang het probleem met de autolift er was - onze auto’s konden parkeren op het terrein aan de andere kant van de straat. Ontwikkelaar Vestra heeft zelfs nummerplaten laten maken en plaatsen voor onze auto’s. Deze ochtend werden die echter verwijderd en werd een hek geplaatst waar voordien de ingang van de tijdelijke parking was”, zeggen Mark en Karel. De enige manier om het terrein te verlaten is de werfuitgang, waar vrachtwagens op en afrijden. Vestra is namelijk vandaag ook gestart met het tweede bouwproject aan de Dender. “Je kan je auto hier laten staan, maar als ze die werf afsluiten ‘s avonds, kan je niet meer aan je auto”, zegt Mark De Saedeleer.

“Autolift is gekeurd”

Deze bizarre situatie vindt haar oorsprong in een conflict over de autolift naar de ondergrondse garage. “Een parkeerplaats onder de grond waarvoor we hebben betaald, maar die we niet kunnen bereiken”, zeggen Mark en Karel. “Die autolift is geen autolift maar een goederenlift. Een autolift moet afgesloten zijn en dat is deze lift niet. Het is een gevaar voor oudere mensen, die naar beneden kunnen vallen”, zeggen ze. “Nu de werken aan die nieuwe werf starten, sluiten ze deze parking af in de hoop dat wij dan die goederenlift zullen gebruiken. Dan kan Vestra zeggen: kijk, er is geen probleem.”

Zij hadden duidelijk iets anders verwacht van de autolift die op de plannen stond toen ze hun appartement kochten. De bewoners spannen een rechtszaak aan tegen Vestra. In februari van dit jaar moest de brandweer trouwens opgeroepen worden voor rookontwikkeling in die autolift. Dat artikel lees je hier.

Bij Vestra wordt bevestigd dat er een dagvaarding is binnengekomen. “De autolift waarover sprake is gekeurd door een onafhankelijke en die heeft de lift goedgekeurd als autolift”, laat de ontwikkelaar weten. “Als projectontwikkelaar hebben wij het mooie nieuwbouwproject Residentie Zeebergkaai in Aalst opgericht”, zegt Vestra. “De autolift van Residentie Zeebergkaai dient een tijd buiten gebruik te worden gesteld. In de tussentijd hebben wij de bewoners de mogelijkheid gegeven om gebruik te maken van ons aan de overkant van de straat gelegen terrein als tijdelijke noodparking. Op 15 maart 2019, meer dan vier maanden geleden, verkregen wij een blanco keuringsattest van de op aangeven van de bewoners aangestelde expert, Vinçotte, dat de autolift in orde was en opnieuw in dienst kon worden gesteld. Dit keuringsattest is tweemaal bezorgd geweest aan de bewoners.”

Positief einde?

Op technisch vlak is alles dus in orde om opnieuw gebruik te maken van de autolift, zegt de ontwikkelaar. “Daarenboven hebben er zelfs al bewoners gebruik gemaakt van de lift na het verkrijgen van dit keuringsattest. Omdat wij een nieuwproject op het terrein in kwestie willen ontwikkelen, hebben wij altijd gemeld dat de noodparking een tijdelijke oplossing was. Meerdere malen hebben wij gemeld dat de werken zouden aanvangen op 5 augustus en dat het terrein als gevolg hiervan vrijgemaakt moest worden.”

“De bewoners van Residentie Zeebergkaai hebben dit helaas naast zich neergelegd. Onze aannemer die maandag aanwezig was, heeft nu hekken rond het terrein geplaatst. De wagens kunnen het terrein wel nog verlaten. Wij zijn communiceren met de bewoners om dit tot een positief einde te brengen”, aldus Vestra.