Niet alle Vlaams Belangers willen stadsbestuur in crisis ‘depanneren’ Rutger Lievens

29 oktober 2019

13u23 0 Aalst Open Vld en N-VA raken het niet eens met CD&V over de besparingen die in de periode 2020-2025 doorgevoerd moeten worden bij de stad Aalst. De top van Vlaams Belang Aalst liet maandag weten dat de partij wel wil depanneren met een wisselmeerderheid, als met de bezorgdheden van Vlaams Belang rekening wordt gehouden. Nu blijkt dat Vlaams Belang zelf verdeeld is over de te volgen strategie. De meerderheid van de gemeenteraadsleden lijkt geen zin te hebben om te ‘depanneren’.

Gemeenteraadslid Johan Van Nieuwenhove (VB) zegt dat het voor hem sowieso een ‘nee’ zal worden bij de stemming van de meerjarenplanning van de stad Aalst. “Je leest van alles en nog wat in verband met de ‘besparingen’ in Aalst. Laten we eerst de meerjarenplanning analyseren. Maar eerlijk: jarenlang waarschuwde ik voor de schulden van de stad. Jarenlang kon het geld precies niet op. Dit zat er aan te komen”, zegt Johan Van Nieuwenhove (VB). “Eerlijk gezegd, ik heb niet veel zin om als VB’er nu de kastanjes uit het vuur te halen met ‘een wisselmeerderheid’”, aldus Van Nieuwenhove, die zegt dat het een njet zal worden.

Nochtans vertelde Steve Herman (VB) maandag aan deze krant dat zijn partij bereid was een wisselmeerderheid te leveren mits de nodige onderhandelingen. Michel Van Brempt (VB) vertelde hetzelfde aan Tv Oost. De top van Vlaams Belang lijkt niet gevolgd te worden door de rest van de partij. Naast Johan Van Nieuwenhove zouden nog 4 andere gemeenteraadsleden een wisselmeerderheid niet zien zitten. “3 VB-gemeenteraadsleden staan daarvoor open, 5 zijn tegen”, zegt een insider.

Deze informatie versterkt de onderhandelingspositie van CD&V. Het ziet er naar uit dat Open Vld en N-VA tot een overeenkomst zullen moeten komen met de partij.