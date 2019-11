Netwerk solidair met getroffen kunstenaars: deuren Alias-tentoonstelling blijven één dag dicht Rutger Lievens

14 november 2019

17u43 0 Aalst Alias, de tentoonstelling van kunstencentrum Netwerk Aalst op verschillende locaties in de stad, kon je donderdag niet bezoeken. Netwerk hield de deuren gesloten uit protest tegen de geplande besparingen van de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering is van plan om zestig procent minder uit te geven aan projectsubsidies en dat treft vooral startende jonge kunstenaars. Netwerk Aalst toont zich solidair met de kunstenaars. “Alias houdt vandaag de deuren gesloten uit solidariteit met kunstenaars die zestig procent minder subsidies krijgen”, aldus Netwerk Aalst donderdag. “Minder kunstenaars vandaag is minder kunst morgen”, luidt het. Het kunstencentrum zelf wordt niet geraakt door de besparingen. “Maar als er bespaard wordt op kunstenaars, dan zullen de kunstencentra in de toekomst de gevolgen zeker voelen. Bovendien gaat het bij ons niet alleen om de kunstenaars, ook onafhankelijke journalistiek en kritische stemmen verliezen steun en daar zijn we bezorgd om”, zegt Pieternel Vermoortel van Netwerk Aalst.