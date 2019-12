Netwerk Film Re:publiek: een hele Kerstvakantie topfilms in kunstencentrum Rutger Lievens

26 december 2019

10u13 0 Aalst Netwerk Aalst toont tijdens de Kerstvakantie de favoriete films van het publiek. De bezoekers van Netwerk konden stemmen voor de strafste films van het afgelopen jaar. Nog tot 5 januari kan je ze gaan bekijken in het kunstencentrum aan de Houtkaai.

Het publiek kon tot 25 november stemmen voor de strafste films van het afgelopen jaar. 9 meestgekozen films worden deze vakantie getoond. Bohemian Rapsody, Cold War en Green Book hebben we al achter de rug, maar er worden de komende dagen nog enkele toppers getoond.

Programma:

vrij 27/12 Werk ohne Autor

za 28/12: Beautiful Boy

zo 29/12: Dolor y gloria

vrij 03/01: Shoplifters

za 04/01: BlacKkKlansman

zo 05/01: Once Upon a Time in Hollywood

Meer info op de website van Netwerk.