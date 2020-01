Netwerk Aalst zoekt beeldend kunstenaars voor groepsexpo Oooh Rutger Lievens

08 januari 2020

11u58 2 Aalst Netwerk Aalst is op zoek naar beeldend kunstenaars voor de groepsexpo Oooh, die loopt van 7 tot en met 24 mei 2020. “Zend je werk in en maak kans om deel te nemen aan de groepsexpo Oooh. Netwerk Aalst slaat hiervoor de handen in elkaar met Kunstwerkt, samen met Stichting IJsberg en Z33", zegt het kunstencentrum.

Normaal selecteert Netwerk Aalst de kunstenaars voor tentoonstellingen, maar deze keer wordt er gewerkt met een ‘open call’. “Oooh roept beeldende kunstenaars in Vlaanderen en Brussel op om te tonen wat hen verwondert. Een schilderij, beeldhouwwerk, tekening, video of textielwerk,... alle disciplines kunnen. Kunst houdt ons allen bezig,” zegt curator artistiek directeur Pieternel Vermoortel. “het zit veel dichter op de huid dan we wel durven denken. Dromen en verbeelden - het zijn gaven die we niet mogen onderschatten om aan de toekomst van morgen te werken.”

Je werk insturen kan tot 29 februari 2020 via www.beeld.be. “Dit gloednieuwe platform biedt kunstenaars een online profiel en kansen aan. Een team van drie curatoren (Pieternel Vermoortel voor Netwerk Aalst, Jan Moeyaert voor Stichting IJsberg, en Annelies Thoelen voor Z33) maakt een eerste selectie op basis van de inzendingen. De geselecteerde kunstenaars worden uitgenodigd voor een tweede selectieronde. Zij mogen hun werk voorstellen aan een jury en krijgen professionele feedback”, aldus Netwerk.

De winnaars krijgen een plaats in één van de groepsexpo’s die opgesteld worden in Netwerk Aalst, Stichting IJsberg (Damme) en Z33 (Hasselt). Het worden vast drie unieke tentoonstellingen die een roadtrip langs Aalst, Damme en Hasselt waard zullen zijn. De tentoonstellingen lopen van 7 tot en met 24 mei 2020.