Netwerk Aalst heropent op 29 mei: tentoonstelling van Alex Cecchetti en Laure Prouvost verlengd tot oktober Rutger Lievens

28 mei 2020

10u22 2 Aalst Netwerk Aalst gaat vanaf vrijdag 29 mei opnieuw open voor het publiek. De tentoonstelling van Alex Cecchetti en Laure Prouvost is verlengd tot 18 oktober.

“We zijn zeer blij dat Netwerk Aalst vrijdag 29 mei opnieuw opent”, aldus het kunstencentrum aan de Houtkaai. “Netwerk Aalst is als cultureel huis nu meer dan ooit een plaats voor reflectie en vernieuwde solidariteit. Netwerk Aalst is een plaats om te zijn, om terug fysiek kunst te beleven, en dit in een veilige omgeving. Op onze website vind je een overzicht van onze maatregelen voor een veilig bezoek aan Netwerk Aalst.”

Kunstenaars Alex Cecchetti en Laure Prouvost transformeerden Netwerk Aalst in een meeslepende multivocale installatie. De kunstenaars nemen je mee in een fantastisch, maar bezet paradijs waar je verhalen hoort over de kosmos en de liefde.

De tentoonstelling kan je bezoeken op vrijdag en zaterdag van 13 tot 18 uur. Je moet vooraf je tickets reserveren, dat kan via een e-mail naar info@netwerkaalst.be of een telefoontje op 053 70 97 73. Netwerk Aalst garandeert een veilig bezoek aan de tentoonstelling.

Alle info op de website van Netwerk Aalst.