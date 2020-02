Naweeën Ciara zorgen nog altijd voor problemen: straat rond Tereos afgesloten, asbest in Ninove Koen Baten

10 februari 2020

10u17 0 Aalst De naweeën van storm Ciara zorgen nog altijd voor problemen. De brandweer is op verschillende plaatsen nog altijd bezig met het behandelen van stormschade. Tragel Sport in Aalst blijft vandaag gesloten nadat het dak van de feestzaal op hun pand terechtkwam.

De zwaarste windstoten zijn gaan liggen en de schade wordt overal opgemeten na de storm. Op de Tragel in Hofstade blijft Tragel Sport vandaag gesloten door overmacht. “De platen van feestzaal Filatuur achter ons zijn deze nacht gaan vliegen en kwamen bij ons terecht", klinkt het in een telefonische reactie. “De platen liggen nu nog op ons dak, en wij willen het risico niet nemen voor onze klanten, daarom blijven we vandaag dicht", klinkt het.

In Aalst zijn er ook heel wat verkeersproblemen door afgesloten wegen. De Burchstraat in Aalst, rond de site van Tereos, is volledig afgesloten waardoor het verkeer moet rondrijden. Ook in Erembodegem zijn er straten afgesloten, wat voor veel file zorgt in Aalst. Wie het centrum wil bereiken via de Parklaan schuift momenteel aan tot op de Geraardsbergsesteenweg.

Ook in Outer bij Ninove op de Koekelweg heeft de brandweer deze ochtend nog werk gehad. Een oude stalling was er gaan vliegen. Hierbij kwam een houten balk in een carport bij de buren terecht. De brandweer maakte de carport vast zodat deze niet verder ging vliegen. Op de stal lagen nog asbestplaten. Deze kwamen op de weg terecht en braken in stukken. De gemeente kwam ter plaatse en zal bepalen wat er moet gebeuren. Mogelijk zijn er ook vezels door de wind weggewaaid naar de buurt, maar de impact hiervan is nog niet duidelijk. Een gespecialiseerde firma zal wel nog ter plaatse moeten komen om de platen op te ruimen. De Koekelweg blijft tot die tijd afgesloten.