Natuurpunt zoekt locaties voor nestkasten steenuil Rutger Lievens

24 september 2020

15u12 0 Aalst Natuurpunt zoekt Aalstenaars met een weiland om er een nestkast voor de steenuil te plaatsen.

“Wil jij de steenuil helpen? Beschik je over een geschikt terrein in Groot- Aalst? Dan plaatsen we maar wat graag een nestkast voor de steenuil. Geheel kosteloos. Wil je graag meewerken? Laat het ons weten!”, zo luidt de oproep van de steenuilenwerkgroep van Natuurpunt Aalst. Wat is het ideale biotoop van de steenuil? Een weiland met een rij knotwilgen of een grote tuin met bomen en/of hagen. Wil je meewerken? Stuur een berichtje naar de Facebookpagina van de steenuilenwerkgroep.