Natuurpunt roept wandelaars op: “Het is te druk in het Kravaalbos, ga naar een ander natuurgebied” Rutger Lievens

27 maart 2020

13u22 0 Aalst Natuurpunt vraagt om niet meer naar het Kravaalbos in Meldert te gaan. Daar is volgens Natuurpunt te veel volk dezer dagen. “Er ontstaan zelfs parkeerproblemen. Op de smalle wandelpaden is het te druk. We roepen op om een ander natuurgebied te ontdekken”, zegt Rik De Baere van Natuurpunt.

Vele Aalstenaars zijn de afgelopen dagen de natuur ingetrokken om toch een frisse neus te halen en van het mooie weer te genieten. “Jammer genoeg deden ze dat in groot aantallen op een beperkt aantal plaatsen, zoals het Kravaalbos”, zegt Rik De Baere van Natuurpunt Aalst. “Daar ontstaan in het weekend zelfs parkeerproblemen en wordt het te druk op een beperkt aantal smalle wandelpaden. Men wijkt daardoor vaak af van de gemarkeerde paden, ook om te picknicken, en daardoor worden voorjaarsflora vertrappeld en verstoort men gevoelige dieren die net uit winterrust komen of hun vogeltrek achter de rug hebben.”

Natuurpunt Aalst roept daarom de Aalsterse natuurliefhebbers op om dit weekend met de fiets of te voet eens een nieuw natuurgebied te ontdekken in hun onmiddellijke omgeving. “Er is voor iedereen vlakbij keuze genoeg. Het stadspark, Osbroek en de Gerstjens zijn klassiekers. Honegem en Wellemeersen hebben al lang een wandelnetwerk en Natuurpunt heeft samen met de stad het voorbije jaar geïnvesteerd in tientallen kilometers bijkomende groene wandelpaden zoals in de omgeving van het Kluizenbos en in de meersen van Beneden-Dender”, zegt De Baere. “Daar is ruimte genoeg voor vele wandelaars die elkaar bovendien niet hoeven te kruisen indien ze de voorziene wandelrichting volgen van de bewegwijzerde wandellussen.”

Wandeltips van Natuurpunt:

- De wandelroute door Honegem van 9 km start aan het kasteel Terlinden. De sleedoorn staat er al mooi wit in bloei.

- Vanuit Erembodegem is een wandeling vol sleutelbloemen mogelijk door de Wellemeersen.

- Het Hoekskenspad vertrekt aan Dendergalm in de Meirbeekstraat te Gijzegem maar is ook vanuit Hofstade (aan het containerpark) goed bereikbaar. Je kan aan de Wiezebrug aansluiten op de Mespelwegel die een extra lus door de Dendermeersen maakt via Mespelare met zijn reigerkolonie.

- Vanaf het heuvelpark aan de Schietbaan kan je door het Kluizenbos vol bosannemonen en andere voorjaarsflora tot aan de abdij van Affligem wandelen. De langste route is 8 km.

- Aan de kerk van Herdersem start het Alfons De Cockpad dat leidt langs de Denderoevers waar nu volop knaagsporen van de bever te bewonderen zijn, vooral ter hoogte van het dierenasiel in het Wijngaardveld.