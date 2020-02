Natuurpunt plant 2.000 bomen in natuurgebied Honegem Rutger Lievens

11 februari 2020

10u18 0 Aalst Aalst is weer een stukje bos rijker. Natuurpunt heeft in natuurgebied Honegem 2.000 bomen geplant.

“De storm Ciara heeft een veertigtal dappere natuurvrijwilligers niet belet om zondagochtend in een vliegende vaart bijna twee duizend boompjes te planten langs de spoorweg in de Lindenstraat. Een lastig werkje want door de regen bleef de vette klei goed aan de laarzen plakken”, zegt Rik De Baere van Natuurpunt.

Dankzij de gewaardeerde steun van KBC, de stad Aalst, Groendruk en de familie Heyse heeft natuurgebied Honegem er deze winter een mooie oppervlakte bos bij gekregen. “Twee hectare is door Natuurpunt beplant met een mengsel van streekeigen bomen en struiken zoals eik, hazelaar, meidoorn, veldesdoorn, haagbeuk, lijsterbes, vogelkers en els. Daarbij is ook speciaal gekozen voor bloeiende soorten die bijenvriendelijk zijn. Vooral hondsroos, spork, sleedoorn en linde zullen extra nectar leveren voor onze insecten”, zegt De Baere.

Milieuschepen Katrien Beulens en KBC-manager Patrick De Moor kwamen een handje toesteken en onthulden een infobord. In het voorjaar voegt Natuurpunt nog een picknickplaats toe aan het wandelnetwerk door Honegem zodat iedereen er nog beter van de mooie natuur kan komen genieten.