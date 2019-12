Natuur loopt zware schade op nadat Vlaamse Overheid met botte bijl bomen kapt langs jaagpad in Herdersem Verschillende dieren overleden en natuur zware schade aangebracht. Koen Baten

28 december 2019

12u57 9 Aalst Langs het jaagpad a an de Dender in Herdersem heeft de natuur heel wat schade opgelopen nadat de Waterweg in opdracht van de Vlaamse Overheid de bomen er heeft gekapt. De bomenkap was correct vergund, maar de manier waarop er te werk is gegaan kan volgens natuurpunt niet door de beugel. Zij overwegen dan ook een klacht bij Natuur & Bos en mogelijk ook het parket. “Ze zijn er gewoon met de botte bijl door gegaan en hebben de natuur heel wat schade toegebracht met verschillende dode dieren tot gevolg", zegt Daan Stemgee van natuurpunt.

De werken langs het jaagpad werden deze week uitgevoerd door de waterweg. Voor de werken was er een kapvergunning van de bomen, en dit soort werken wordt regelmatig uitgevoerd voor bomen die in de weg staan, maar hoe de werken langs het jaagpad verlopen zijn is allesbehalve correct. “Het is compleet onverantwoord wat hier gebeurde", zegt Stemgee. “Op voorhand bij aanvang van de werken hielden wij alles al nauwlettend in het oog en hadden wij al gevraagd om voorzichtig te werk te gaan omdat er heel wat dieren op die plek leven", klinkt het.

Er waren onder meer al een hele tijd bevers aanwezig. Deze hadden ook beverburchten voor de winter om in te verblijven, maar door de manier van werken zijn deze volledig vernield. “Ze hebben daar zonder enige kennis van zaken en met een bijzonder botte bijl het hele gebied weggemaaid", zegt Daan. “Ze hebben elke boom en elke struik daar vernield, waardoor de natuur ernstige schade heeft opgelopen.”

Door de manier van werken zijn er ook heel wat dieren overleden. Er werden dode egels, roofvogels en vernielde beverburchten gevonden, wat ook doet vermoeden dat enkele bevers de werken niet overleef hebben. De bevers hebben nu ook geen eten meer nu omdat alle bomen verwijderd zijn. “Enkele maanden geleden openden we hier samen met Dendermonde, Aalst en Lebbeke nog een prachtig wandelpad. Alle drie de steden en gemeenten hebben bijzonder veel inspanningen hier voor gedaan, en dit is op enkele dagen gewoon volledig verwoest", klinkt het.

Natuurpunt wil de manier van werken niet door de vingers zien en is bezig met een klacht voor te bereiden bij natuur en bos, en later misschien ook nog bij het parket. “Wij zijn niet tegen het kappen van bomen, maar het moet wel verantwoord blijven en op een respectvolle manier gebeuren ten opzichte van de natuur en de dieren. Natuurpunt heeft nu bewust de natuur hier willen vernietigen en dat is compleet onbegrijpelijk", zegt Daan.