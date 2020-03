Nagenoeg geen scholieren in secundaire scholen, tussen 5 en 10 procent van de lagereschoolkinderen aanwezig Rutger Lievens

16 maart 2020

17u51 0 Aalst De Aalsterse secundaire scholen blijven - op een paar leerlingen na - allemaal leeg. In de lagere scholen lag de opkomst iets hoger. Tussen de 5 en 10 procent van de leerlingen kwam toch naar school.

In het SMI-TIS was er één leerling, in DvM Humaniora was er opvang voor twee leerlingen. In het VTI werden drie leerlingen geteld. In het Atheneum was er één leerling, maar die ging om 12 uur naar huis.

In de lagere scholen was er iets meer volk aanwezig. “Gemiddeld was er een zeer laag percentage van de leerlingen aanwezig", zegt schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA), verantwoordelijk voor het stedelijk onderwijs. “Het gaat over tussen 5 en 10 procent van de leerlingen. Voorlopig blijft elke school opvang aanbieden. Alle kinderen van het stedelijk onderwijs samenzetten in een opvang gaat in tegen de richtlijnen om overbodige contacten te vermijden”, zegt de schepen. Hetzelfde werd vastgesteld in andere scholen. In het Sint-Jozefscollege aan de Capucienenlaan waren er dertig leerlingen.