Na vijf jaar zonder tennisterrein is er weer toekomst in Terjoden voor tennisclub Byblos Rutger Lievens

09 september 2019

12u06 0 Aalst Tennisclub Byblos uit Terjoden in Erembodegem zat vijf jaar zonder tennisterreinen, maar het ziet ernaar uit dat daar op korte termijn verandering in zal komen. De opmaak van het RUP Terjoden Recreatief zit in de finale fase en voorziet drie nieuwe tennisterreinen aan de Haantjesweg. Na vijf jaar kan de club eindelijk herlokaliseren.

In augustus 2014 gingen de leden samen nog eens op de foto voor de krant. Het was een van de laatste momenten samen op de tennisclub, die niet veel later dichtging en plaats moest ruimen voor een industriezone. Het voetbalterrein van Terjoden-Welle en de naburige tennisterreinen van Byblos verdwenen, het bedrijf Movianto zette er een nieuwbouw. De 80 overgebleven leden zochten een andere hobby of een andere tennisclub, een kleine kern van bestuursleden hield de vzw Byblos in leven.

Terjoden Recreatief

Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) bevestigt nu dat er met de finalisering van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Terjoden Recreatief een oplossing is voor tennisclub Byblos. “De club bestaat nog en wil nog steeds herbeginnen”, zegt ze. “Er is een consensus gevonden om de terreinen in te planten aan de Haantjesweg, aan de linkerkant als je naar de Expressweg kijkt.” De schepen zegt dat in overeenkomst met Solva - dat het terrein waar Byblos actief was ontwikkelde tot industrieterrein Zuid IV - een nieuw tennisterrein zal ontstaan.

Kurt De Pauw van tennisclub Byblos wacht samen met de andere leden van de vzw tot het ruimtelijk uitvoeringsplan af. “Als dat goedgekeurd is, is de kans groot dat de tennisclub weer kan starten”, zegt hij. “Op het einde hadden we 60 à 80 leden, al was het ledenaantal wel al wat afgezwakt door de situatie. We hebben nog altijd zin om de club opnieuw op te starten. Byblos moet in de toekomst een kleine maar gezellige club zijn.”

Drie tennisterreinen

Die kleine maar gezellige club verhuist dus van de oude locatie naar de overkant van de Expressweg. “In de hoek tussen spoorlijn en Expressweg is er recreatiegebied voorzien. Het is de bedoeling om daar opnieuw drie tennisterreinen aan te leggen, daarvoor is er genoeg oppervlakte voorzien. We hadden er vroeger ook drie”, zegt De Pauw. “Met Solva is er de overeenkomst dat we een vergoeding krijgen omdat we onze infrastructuur moesten afbreken. Met dat geld willen we een nieuwe infrastructuur realiseren zodat we toch al kunnen starten.” Een termijn wil Byblos er niet op plakken. “Eerst de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan, dan zien we wel”, klinkt het.