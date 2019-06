Na succes Ten Oorlog op Spiegelvijver werkt Compagnie Gardavoe aan nieuwe megavoorstelling (en jij kan meedoen) Rutger Lievens

03 juni 2019

17u29 3 Aalst Vorig jaar speelde Compagnie Gardavoe op de Spiegelvijver van het stadspark van Aalst Ten Oorlog voor 4.000 toeschouwers, ondertussen lopen de voorbereidingen voor een volgende megavoorstelling. De theatergroep doet een oproep naar spelers.

“Voor volgend jaar hebben we een nieuw megaplan in petto: “Aeneas, de wapens en de man’. Vergilius’ held uit de Aeneis willen we in september 2020 laten schitteren in Aalst”, zegt Filip Van de Winkel van Compagnie Gardavoe.

“Voor de realisatie zoeken we een grote groep spelers. Er zijn kleine en grote rollen. Liefde voor het klassieke epische verhaal is een must. Zin om mee te zoeken naar een hedendaagse invulling van de mythische personages ook. Ervaring in het theater is (zeker voor de grotere rollen) een grote plus. Verder is iedereen welkom”, zegt Filip.

Op 23 juni kunnen belangstellenden kennis maken met het verhaal, de voornaamste personages, de regisseur en de artistieke ploeg. “In een interactieve workshop leren we elkaar kennen. Om te mogen meespelen is deelname aan deze workshop noodzakelijk, want op basis daarvan maken we de rolverdeling. Indien men er op 23 juni echt niet bij kan zijn, maar toch interesse heeft, laat ons gerust iets weten via mail”, aldus Compagnie Gardavoe.

Men kan zich inschrijven voor de voormiddag (10 - 12.30 uur) of voor de namiddag (13.30 - 16 uur). De voormiddagworkshop vindt plaats in Netwerk, de namiddagworkshop vindt plaats in CC De Werf, Grote Zaal. Inschrijven is verplicht vóór 17/06/2019 via mail naar: info@compagniegardavoe.be