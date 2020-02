Na storm Ciara: Sint-Jorisstraat zeker nog tot woensdagmiddag afgesloten aan kant Hopmarkt Rutger Lievens

11 februari 2020

18u00 4 Aalst Op de dinsdag na storm Ciara waren twee straten nog onbereikbaar: de Burchtstraat en de Sint-Jorisstraat. Daar was het te gevaarlijk om zwakke weggebruikers of ander verkeer door te laten, wegens gevaar voor vallende brokstukken. Rond 17 uur werd de Burchtstraat vrijgegeven, de Sint-Jorisstraat is pas ten vroegste woensdagmiddag weer volledig open.

Een deel van de Burchtstraat was al sinds afgelopen weekend afgesloten omdat daar bekleding van de gebouwen van Tereos dreigde weg te waaien. “Tegen 17 uur hebben we de straat weer kunnen vrijgeven”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Het andere probleem is nog niet opgelost. Het dak van het gebouw ‘t Groen Kruis dreigt eveneens weg te vliegen. De Sint-Jorisstraat kan je nog in via de Lange Zoutstraat, maar aan de Hopmarkt is ze afgesloten. En dat is al twee dagen zo. Een ramp voor de kleine zelfstandigen die er moeten leven van de vele voorbijgangers. “Er wordt heel traag gereageerd door de stad en er is geen communicatie met de handelaren”, vindt cafébaas Guy Van Der Meerssche, die dinsdagnamiddag wel nog bezoek kreeg van de centrummanager van de stad. “Zondagnamiddag had de politie een lint gehangen aan de kant van de Hopmarkt. Maandagochtend was dan de ingang van de straat aan de kant van de Lange Zoutstraat afgesloten en kon iedereen weer aan het werk. Om 16 uur ging het plots aan die kant van de straat weer open, maar weer dicht aan de kant van de Hopmarkt, waar inderdaad ‘t Groen Kruis gelegen is. Wij worden nergens gehoord of over niks op de hoogte gehouden”, zegt de cafébaas van De Steeg.

Handelaren blijven bereikbaar

Volgens burgemeester D’Haese (N-VA) is het wel degelijk nodig om tijdelijk de Sint-Jorisstraat af te sluiten ter hoogte van ‘t Groen Kruis. “Een dak van meer dan 300 vierkante meter ligt los. We hebben contact opgenomen met de eigenaar. De aannemer kon gisteren niet komen, vandaag waren ze met te weinig mensen. Ik heb nu de belofte gedaan dat ze morgenmiddag het nodige gaan doen, zodat de straat tegen de middag weer open kan gaan", zegt de burgemeester.

Tot dan blijven de handelaren van de Sint-Jorisstraat bereikbaar via de ingang aan de Lange Zoutstraat.