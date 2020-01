Na schrapping carnaval, moet Unesco-symbool van toeristisch infobord langs E40? “We bekijken het”, zegt Agentschap Wegen en Verkeer Rutger Lievens

16 januari 2020

13u01 4 Aalst Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt of het toeristisch infobord langs de E40 in Aalst moet aangepast worden, nu Aalst carnaval geschrapt is als Unesco-werelderfgoed.

In december schrapte Unesco Aalst carnaval van de werelderfgoedlijst. Op het infobord langs de E40 staat het symbool van Unesco. Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt of dat nu moet verwijderd worden. “We bekijken nog wat we daarmee moeten doen”, zegt Sylvie Syryn. Of het zover komt is dus nog niet duidelijk.