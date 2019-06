Na racistische haatbrieven in Aalst: zaterdag optocht voor meer respect. Vlaams Belang lanceert ‘Zonder Slaag Straat’-affiches Rutger Lievens

09 juni 2019

10u56 15 Aalst Het Comité Werken aan de Vrede organiseert volgende week zaterdag 15 juni een betoging tegen racisme en voor respect in Aalst. Er is bij de burgemeester een aanvraag ingediend.

“Samen met het Comité Werken aan de Vrede willen de families die een haatbrief ontvangen hebben, de Aalstenaar oproepen om te stappen voor meer verdraagzaamheid en vooral respect. Indien de aanvraag voor de betoging goedgekeurd wordt door de burgemeester, zal dit in Aalst plaatsvinden op zaterdag 15 juni in de namiddag”, zeggen de organisatoren.

Zonder Haat Straat

De organisatoren roepen alle Aalstenaars om mee te stappen om een sterk signaal te geven dat er geen plaats is voor racisme in de maatschappij en dat we respect moeten hebben voor elkaar ongeacht de achtergrond. “De betoging is ook bedoeld om de kinderen van de getroffen gezinnen en van andere Aalsterse gezinnen met migratieachtergrond gerust te stellen dat ze niet moeten twijfelen over hun identiteit en toekomst in Vlaanderen. Heel wat kinderen zitten met vragen door de racistische brief die wijst dat ze niet meer welkom zijn in Aalst”, zeggen ze. “Kom en stap mee voor een verdraagzame en respectvolle samenleving zonder racisme.”

Ondertussen hangen buurtbewoners van de Weverijstraat - waar de brieven in de bus vielen - Zonder Haat Straat-affiches aan hun raam. Die affiche van buurtcomité De Gebieren kan je hier downloaden.

Zonder Slaag Straat

Vlaams Belang lanceert nu affiches waarop ‘Zonder Slaag Straat’ staat. “Iedere Aalstenaar die de vervreemding, islamisering, verbrusseling en onveiligheid kritisch bekijkt, wordt vandaag door de opgeklopte hetze als racist versleten”, zegt Steve Herman (VB).

“Onze boodschap is klaar en duidelijk: de Aalstenaar is geen racist en er is geen algemeen probleem met racisme in Aalst. Dat is enkel het beeld dat linkse verenigingen en partijen nu willen ophangen. Als er al een probleem is met racisme in Aalst, is het helaas het omgekeerd racisme, namelijk het gebrek aan respect en de haat tegenover onze mensen en onze manier van leven. Waar blijven de marsen van comité’s bij het zoveelste zinloze geweld in de Aalsterse straten? De Aalstenaar is wel gastvrij, maar niet gek. Vandaar deze campagne: veilige Aalsterse straten voor iedereen”, zegt Herman (VB).