Na Forza Ninove is daar Forza Aalst: “Ik doe dit om de stad te redden” Rutger Lievens

08 november 2019

14u32 18 Aalst Na Forza Ninove is er nu ook Forza Aalst. Michel Van Brempt stapte vorige week nog uit de Aalsterse Vlaams Belang-fractie en start nu een nieuwe beweging op. Het Forza Ninove van Guy D’Haeseleer haalde veertig procent bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, Michel Van Brempt wil met zijn beweging ook de macht van de gevestigde waarden breken.

“Aalsters, Vlaams, identitair en sociaal.” Zo vat Michel Van Brempt de waarden van zijn nieuwe beweging Forza Aalst samen. “Ik wil mensen samenbrengen rond die ideeën. Het is voorlopig een beweging, geen partij. Ik blijf lid van Vlaams Belang, al ben ik wel uit de Aalsterse Vlaams Belang-afdeling gestapt”, zegt hij. “Waarom ik dit doe? Kort en bondig: om Aalst te redden”, aldus Van Brempt.

Weinig appreciatie

Binnen Vlaams Belang Aalst liep het al mis sinds de gemeenteraadsverkiezingen. Michel Van Brempt haalde de meeste stemmen binnen voor de partij, maar de appreciatie van een deel van de partijgenoten bleef uit. Toen Vlaams Belangers Van Brempt terugfloten toen die wou praten over een wisselmeerderheid was de maat vol. Op de vorige gemeenteraad stemden zijn partijgenoten ook niet meer voor Van Brempt toen die als kandidaat werd voorgedragen om in een lokale raad te zetelen. “Verraad uit eigen rangen weegt het zwaarst”, reageerde Steve Herman (VB) toen.

Aalsters, Vlaams, identitair en sociaal, daar staat Forza Aalst voor. Sociaal in de betekenis van: elke Aalstenaar, iedere bewoner van onze stad, die leeft zoals ons Michel Van Brempt over Forza Aalst

Langs grote poort

Herman is Van Brempt altijd blijven steunen. “Ik hoop dat het partijbestuur dat zich maandagochtend over de situatie buigt, de juiste beslissingen neemt inzake de dissidentie in eigen rangen. Michel heeft één groot probleem: hij kan moeilijk om met domme mensen. Ik heb het er ook moeilijk mee, maar ik bekijk de zaken nuchterder dan mijn idealistische vriend. Ik wacht de beslissing van het nationale partijbestuur af, maar hoop Michel, in een nieuw en verjongd bestuur dat vooruit wil, opnieuw aan boord te krijgen. Ik heb oneindig veel respect voor Van Brempt. Dit heeft hij niet verdiend. Ik hoop op een terugkomst langs de grote poort.”

Michel Van Brempt heeft nu de beweging Forza Aalst gelanceerd. “Aalsters, Vlaams, identitair en sociaal, daar staat Forza Aalst voor. Sociaal in de betekenis van: elke Aalstenaar, iedere bewoner van onze stad, die leeft zoals ons”, zegt hij. De komende vijf jaar hoopt hij Forza Aalst uit te bouwen om klaar te zijn voor de verkiezingen van 2024.